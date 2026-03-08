03/08 各報重點新聞一覽

台灣隊14：0扣倒捷克拿下首勝，隊員們賽後向滿場的球迷致意。（特派記者陳志曲攝）

自由時報

現任閣揆相隔54年訪日 卓榮泰快閃東京巨蛋

行政院長卓榮泰七日現身東京巨蛋，為世界棒球經典賽（WBC）台灣隊加油。現任行政院長訪日為一九七二年台日斷交五十四年來的首例。卓榮泰上午抵達東京，晚間即返回台北，全程低調，保密到家，觀賽時僅由運動部長李洋、駐日代表李逸洋和中華職棒會長蔡其昌作陪。

請繼續往下閱讀...

詳見現任閣揆相隔54年訪日 卓榮泰快閃東京巨蛋。

14：0台灣扣倒捷克 拚晉級 今戰南韓一定要贏

WBC經典賽台灣隊昨以十四：〇提前在七局「扣倒」捷克拿下首勝，日本則以八：六扳倒南韓奪二連勝，也讓台灣隊續命，今天上午十一點台灣隊迎戰南韓，台灣隊必須贏球才有機會爭奪八強門票，若輸球就確定遭淘汰，推出旅日強投古林睿煬先發搶勝，迎戰南韓柳賢振，經典賽史上雙方交手四次南韓全勝。

詳見14：0台灣扣倒捷克 拚晉級 今戰南韓一定要贏。

福斯：美第3艘航艦 派往中東 攻擊鄰國 伊朗道歉

美以對伊朗的聯合軍事行動七日進入第八天，據傳美國將派出第三艘航艦到中東。伊朗總統裴澤斯基安七日表示，要伊朗無條件投降是作夢，但他表示，只要周邊鄰國不被當作攻打伊朗的跳板，伊朗將停止攻擊相關國家。

詳見福斯：美第3艘航艦 派往中東 攻擊鄰國 伊朗道歉。

聯合報

拒絕投降 伊朗致歉…暫停攻擊鄰國

美國總統川普六日要求伊朗「無條件投降」，並表示這不一定是德黑蘭正式宣布投降，也可能是徹底摧毀伊朗教士政權的軍事能力。伊朗總統裴澤斯基安七日宣布，同意暫停攻擊中東鄰國，並向這些國家致歉，但堅稱絕不投降。

詳見拒絕投降 伊朗致歉…暫停攻擊鄰國。

經典賽／中華隊轟垮捷克奪首勝 周日拚勝南韓背水一戰

悶了兩天的中華隊，終於在昨天爆發火力，費爾柴德的滿貫砲當起爆劑，中華隊提前在七局以十四比○擊敗捷克隊，拿下本屆世界棒球經典賽首勝，目前分組一勝二敗，晉級尚未絕望，首要目標是搶下今天台韓大戰勝利。

詳見經典賽／中華隊轟垮捷克奪首勝 周日拚勝南韓背水一戰。

中國時報

中華隊大捷 今戰韓拚8強

在本屆經典賽頭兩場遭對手完封，特別是被日本提前「扣倒」之後，中華隊7日對捷克終於火力覺醒，克服「晚接午」賽程揮出11安，包括混血好手「費仔」費爾柴德的「滿貫全壘打」，並跑出創賽事單場紀錄的8次盜壘成功，打完7局就以14比0擊敗捷克，本屆經典賽勝場開張。

詳見中華隊大捷 今戰韓拚8強。

沙伊密談 尋求中東局勢降溫

美伊戰爭滿1周，據美媒報導，沙烏地阿拉伯正加緊動用「祕密管道」與伊朗對話，試圖為中東緊張局勢降溫，防止衝突更加惡化。伊朗總統裴澤斯基安7日也向鄰國致歉，並表示，除非有來自鄰國的襲擊，否則伊朗將不再以鄰國為打擊目標。美媒7日引述多名歐洲官員表示，近幾天，沙烏地阿拉伯已加強與伊朗的直接接觸，數個歐洲與中東國家也支持這項努力。沙伊之間的會談，同時涉及雙方安全機構和外交官，但仍不清楚是否有更高層級官員接觸。

詳見沙伊密談 尋求中東局勢降溫。

行政院長卓榮泰（中）昨現身東京巨蛋，為台灣隊加油。（中央社）

美國媒體報導，川普政府打算加派「喬治布希號」航空母艦前往中東，以「三航艦」布局強化美國針對伊朗的軍事行動。布希號目前正在大西洋，估計駛往中東需要二至三週時間。（歐新社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法