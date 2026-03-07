農機帶土上路惹民怨 彰化縣環保局開罰8件 最大功臣是他

春耕時農機帶土上路，導致農村道路變成泥巴路。（記者劉曉欣攝）

又到春耕時節，但是農村道路又變成了泥巴路，讓人車經過容易跌倒，民眾氣憤不已。彰化縣環保局強調，4年來已開罰8件，最高可依照廢清法開罰6000元，今年新增1件裁罰，就是靠著民眾檢舉，員警火速到場，當場人贓俱獲！

農業處指出，每年都會與環保局、基層公所人員組成宣導稽查小組，前進農村進行宣導與稽查，由於彰化縣推廣農機帶土不上路已行之多年，大多數的代耕業者都有配合，也會掛牌上路，以彰化縣來說，掛牌的第一個英文字，就跟出生設籍彰化縣的縣民身分證字號一樣，都是N。最怕就是跨縣市到彰化縣來、又沒有掛牌，或是把車牌拆下，躲避稽查。

請繼續往下閱讀...

不過，環保局表示，今年一期稻作陸續進入春耕時期，目前已開罰1件，地點在鹿港鎮，這件是由民眾報案檢舉，轄區派出所立即出動員警到場，當場發現大型農機具所留下的爛泥巴，凡走過必留下痕跡，循著「泥巴」找到農機具與代耕業者，馬上通知環保局與農業處來開罰。

環保局指出，2023年與2024年各開罰2件，2025年開罰3件，2026年以來已罰1件，只要事證確實，就會對行為人，也就是代耕業者來開罰，依照廢清法第27條，在指定清除地區內嚴禁有污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物之行為，違法最高裁處6000元以下罰鍰，今年這一件裁罰金額為1200元，希望業者不要以身試法，沖洗泥巴再上路。

彰化縣政府農業處與環保局，宣導代耕業者離開農田要先清洗輪胎，不少業者仍充耳不聞。（記者劉曉欣攝）

春耕時農機帶土上路，導致農村道路變成泥巴路。（記者劉曉欣攝）

進入一期稻作插秧季節，農村道路又出現整條泥巴路。（彰化縣環保局提供）

泥巴路成為機車騎士的惡夢。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法