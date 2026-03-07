北市、外送平台推職涯進修補助 58人申請竟0完訓

外送員選擇兼差，往往反映對現金流的即時需求，若需先自行負擔數千至上萬元課程費用，對部分族群而言具有一定門檻。（資料照）

台北市前年推出「青年職涯進修補助計畫」，去年7月到12月進一步與外送平台「Foodpanda」合作補助方案，外送青年職涯進修完訓後，最多可領逾兩萬元。市議員陳重文說，經查專案期間完訓案例竟為「零」，政策執行情形與宣稱效益落差明顯，凸顯事前評估不足、缺乏具體策略和追蹤管理機制。青年局說，有58人申請，但部分未符30歲以下且設籍北市規定，或未完成進修計畫，改以職涯諮詢服務替代。

根據規劃，「青年職涯進修補助計畫」針對設籍台北市6個月以上、18歲以上未滿30歲的在學、待業、初入職場或欲轉換職涯跑道者，接受青年局免費職涯諮詢服務後，可申請補助進修課程學費及報名費1萬元。與「Foodpanda」合作專案，是由業者加碼完訓獎金和外送接單獎勵，最高1萬55元，合計逾2萬元。

請繼續往下閱讀...

陳重文指出，青年局當時說，外送夥伴多為青年族群，台北地區18歲至29歲占比約18％ ，兼職、全職約7比3，政策補助搭配完訓獎金預期可促進職涯轉換與能力提升，實際上「竟無任何完訓案例。」顯示事前對外送青年工作型態、工時彈性、進修可行性及參與障礙等因素評估不夠，政策設計未能符合目標族群參與條件，加上執行期間缺乏具體推動策略和追蹤管理機制，致使制度誘因無法轉化為行動。

青年局回應，去年7月計畫啟動後，平台業者即透過企業內部訊息推播宣傳，計有58名外送員提出申請，其中37人符合資格，8人經由電話聯繫、簡訊傳送、電郵通知多方嘗試聯繫未果；另因業者給予的數據是依外送員登記跑單區域，申請加入後才知多人戶籍不符，以及從業者的組成結構兼職、彈性工時為主，本身已有主業、外送工作為副業，時間與金錢的投入上，通常會優先考量即時收入與生活支出需求。

青年局坦言，在此結構下，青年職涯進修補助計畫實際參與，可能面臨補助完成所需時間較長、課程費用需先行負擔的門檻。申請流程包含課程諮詢、報名與完成課程等階段，需要數週至一個月以上，對於彈性接單、時間碎片化的外送員來說，不易穩定安排長時間進修，而且多數補助採「先自費、後補助」，若要先自行負擔數千至上萬元課程費用，就會降低意願。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法