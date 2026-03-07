客家六堆百年盛事「尖炮城」 屏東內埔六堆紀念公園「開轟」

屏東縣長周春米、客委會副主委廖育珮、立委徐富癸及各級民代一同點燃仿古炮筒。（記者陳彥廷攝）

屏東百年傳承的客家盛典「六堆祈福尖炮城」今天在內埔鄉六堆紀念公園震撼引爆，今年規模是史上最大，加上還有為了3月8日婦女節的「花木蘭尖砲城」，可說是嗨翻全場，為百年盛事帶來全新的感受。

屏東縣政府擴大尖炮城規模，今年首度推出高達15公尺的極限尖炮城，還有國際組尖炮城、花木蘭尖炮城，湧入萬人朝聖，下午在縣長周春米、立委徐富癸、客委會副主委廖育珮、內埔鄉長鍾慶鎮及尖炮城於內埔舉辦的推手、前客務處長李明宗及各級民意代表共同燃放仿古製炮筒的炮聲後正式揭幕，所有選手是摩拳擦掌，就為在賽事奪下獎金。

周春米表示，今年活動首度推出高達15公尺的極限尖炮城，個人最高獎金達10萬元，挑戰參賽者投擲高度與膽識的極限，並規劃女生朋友專屬的花木蘭尖炮城，以及來自印度、印尼、貝里斯、泰國、巴基斯坦等約10國國際友人參與的國際組尖炮城，展現六堆文化兼容並蓄、走向世界的豪情氣魄，也盼大家能親身感受炮火齊鳴、文化奔騰的熱血震撼！。

周縣長說，新春的屏東，客家系列盛事不間斷，位於龍頸溪畔公園的客家燈區已超過66萬人次賞燈、客委會客家大戲《燈怪》三天三場更吸引超過1.5萬人次觀賞，緊接著六堆祈福尖炮城也湧入萬人朝聖，還有即將在佳冬登場的六堆運動會，以及國際級賽事「國際自由車環台公路大賽」，一連串運動與文化活動，串起客家人「團結、煞猛、拚到底」的精神。

縣府客家事處表示，今年六堆祈福尖炮城活動豐富，有適合親子同樂的新丁粄尖炮城、水球尖炮城、勇士尖炮城，現場還集結傳統雲霄團體與機關組，更有盤花大賽及客家年節博弈遊戲等多項競技賽事，總獎金高達50萬元，讓民眾在炮聲與歡呼中，深刻體驗客庄文化的力量與熱情。

六堆祈福尖炮城今天在內埔鄉六堆紀念公園登場。（記者陳彥廷攝）

由六堆客家千名學童製作燈籠迎賓門。（記者陳彥廷攝）

六堆祈福尖炮城今天在內埔鄉六堆紀念公園正式展開，今年共有勇士組120隊、花木蘭組60隊、雲霄組150隊及國際組24組、機關組24隊報名，另外15公尺極限組採現場報名不限額。（記者陳彥廷攝）

