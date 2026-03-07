致敬台灣英雄！ 台灣燈會無人機燈光秀登場

2026台灣燈會今晚以1000架無人機燈光秀展演，向台灣英雄致敬。（嘉義縣政府提供）

2026台灣燈會「TEAM TAIWAN」大遊行今晚6點45分登場，集結日本青森睡魔巨型燈籠等國際及在地團體共30組，近千位表演者踩街，現場宛如大型嘉年華會；重頭戲1000架無人機結合科技與燈光，以「向台灣英雄致敬」為主題展演，為經典賽台灣隊加油。

無人機燈光秀今晚6點35分至45分，在嘉縣棒球場、田徑場空域展開，先以3D棒球意象啟動，象徵台灣從嘉義出發，迎向世界棒球經典賽；「台灣尚勇」以台灣島嶼為核心，展現團結一致、為台灣而戰的力量；接著源自台灣隊長陳傑憲的「TEAM TAIWAN」手勢躍上夜空，象徵台灣驕傲與認同。

除走向國際的英雄外，嘉義縣政府邀請職業涵蓋醫護、台電工程、警消等人員的新港鄉「鏟子英雄」呂紹齊等44人到場，無人機在夜空一會兒排列出「鏟子英雄」、「THANK YOU HEROES」、警車、消防車等圖案，描繪默默守護社會的身影，向台灣「無名英雄」致敬。

無人機燈光秀展演「台灣尚勇」向英雄致敬。（嘉義縣政府提供）

無人機夜空中以燈光排列出警車等圖案。（嘉義縣政府提供）

紙風車劇團巨大雨馬大遊行，歡呼聲不斷。（記者王善嬿攝）

巨大青森睡魔燈籠，帶來異國祭典文化風情。（記者王善嬿攝）

