為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    致敬台灣英雄！ 台灣燈會無人機燈光秀登場

    2026/03/07 22:10 記者王善嬿／嘉義報導
    2026台灣燈會今晚以1000架無人機燈光秀展演，向台灣英雄致敬。（嘉義縣政府提供）

    2026台灣燈會今晚以1000架無人機燈光秀展演，向台灣英雄致敬。（嘉義縣政府提供）

    2026台灣燈會「TEAM TAIWAN」大遊行今晚6點45分登場，集結日本青森睡魔巨型燈籠等國際及在地團體共30組，近千位表演者踩街，現場宛如大型嘉年華會；重頭戲1000架無人機結合科技與燈光，以「向台灣英雄致敬」為主題展演，為經典賽台灣隊加油。

    無人機燈光秀今晚6點35分至45分，在嘉縣棒球場、田徑場空域展開，先以3D棒球意象啟動，象徵台灣從嘉義出發，迎向世界棒球經典賽；「台灣尚勇」以台灣島嶼為核心，展現團結一致、為台灣而戰的力量；接著源自台灣隊長陳傑憲的「TEAM TAIWAN」手勢躍上夜空，象徵台灣驕傲與認同。

    除走向國際的英雄外，嘉義縣政府邀請職業涵蓋醫護、台電工程、警消等人員的新港鄉「鏟子英雄」呂紹齊等44人到場，無人機在夜空一會兒排列出「鏟子英雄」、「THANK YOU HEROES」、警車、消防車等圖案，描繪默默守護社會的身影，向台灣「無名英雄」致敬。

    無人機燈光秀展演「台灣尚勇」向英雄致敬。（嘉義縣政府提供）

    無人機燈光秀展演「台灣尚勇」向英雄致敬。（嘉義縣政府提供）

    無人機夜空中以燈光排列出警車等圖案。（嘉義縣政府提供）

    無人機夜空中以燈光排列出警車等圖案。（嘉義縣政府提供）

    紙風車劇團巨大雨馬大遊行，歡呼聲不斷。（記者王善嬿攝）

    紙風車劇團巨大雨馬大遊行，歡呼聲不斷。（記者王善嬿攝）

    巨大青森睡魔燈籠，帶來異國祭典文化風情。（記者王善嬿攝）

    巨大青森睡魔燈籠，帶來異國祭典文化風情。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播