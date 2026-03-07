台灣之光楊立微火舞超震撼 彰化古城踩街國際嘉年華人潮爆棚

「台灣之光」楊立微把火燄變成藝術與火共舞。（記者劉曉欣攝）

太精采！「台灣之光」楊立微以「火之桌」火舞在《英國達人秀》震撼世界，她的火舞今晚（7日）在彰化市演出，成為彰化古城踩街國際嘉年華最大焦點，征服所有現場觀眾的心！

彰化市長林世賢說，今年元宵節落在平日，彰化古城踩街國際嘉年華與踩街活動順延到週六登場，今年競賽組有41隊報名，新增家庭組有150組報名，表演組以異國風情為主，精彩表演與各式創業裝扮，炒熱彰化市的舊城區。

林世賢指出，活動已辦出口碑，吸引大批人潮，成為彰化市舊城區除了春節市集、大甲媽遶境以外，再度讓人潮擠爆，而與彰化結為友好城市的日本大分縣玖珠町，以及岡山縣津山市兩地近20位貴賓，也特別組隊來台，展現台日友好。

林世賢今年扮成日本知名動畫《鬼滅之刃》主角炭治郎參與踩街，而全場壓軸的就是台灣女孩楊立微的火舞演出，所有踩街團隊全集中在成功公園前的旭光西路，欣賞楊立微把火燄變成藝術演出，讓民眾看到的是不只是勇氣與舞蹈，而是長期不斷練習的真功夫，獲得全場的掌聲。

「台灣之光」楊立微火舞驚呆全場。（記者劉曉欣攝）

彰化古城踩街國際嘉年華擠爆舊城區。（記者劉曉欣攝）

