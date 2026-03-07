金門縣表揚模範婦女、婆媳 陳玉珍自喻從政像「媳婦熬成婆」

金門縣政府舉辦模範婦女及模範婆媳表揚活動，縣長陳福海（左）拉著另一半許梨羡上台接受獻花。（記者吳正庭攝）

婦女節前夕，金門縣政府今天舉辦模範婦女及模範婆媳表揚活動，縣長陳福海拉著另一半許梨羡上台接受獻花。立委陳玉珍說，她從政也有點像「媳婦熬成婆」；她也說，金門女性不只撐起半邊天，還能撐起一片天。

陳福海常說，金門的女性長輩因為經歷過戰爭洗禮，在資源不足的金門社會扮演極為重要的角色，這一分特殊的成長歷程，也造就金門女性具有與台灣本島女性截然不同的韌性。

他對獲獎婦女說，現在婦女在社會各行各業從事不同的工作，讓金門的社會更溫馨、祥和；所有獲得表揚的婦女都是最優秀的代表，是大家學習的榜樣。

面對年底縣長一職將交棒，陳福海再次以從政36年，一路走來感謝另一半許梨羡在背後默默支持，拉著她到台上接受獻花，表達感謝。

立委陳玉珍年底將改披縣長戰袍。她說，她曾任3屆縣議員，3屆立委，現在年底獲國民黨提名參選縣長，讓她也覺得有點「媳婦熬成婆」的感覺。她說，28歲開始從政，現在50多歲，會秉持金門女性同胞堅毅的精神，在陳福海既有基礎，繼續推動顧老、顧幼，也希望鄉親繼續給她鼓勵。

金門各鄉鎮獲表揚名單：

模範婆媳：金湖鎮蔡玉華、黃莉莉。金沙鎮許瑞華、翁鳳英。金寧鄉蔡彩、陳宣桓。烈嶼鄉林迎、林玉琪。金城鎮傅麗音、蔡淑儀。

模範婦女：金湖鎮盧逸治、楊秀戀、林玉寶。金沙鎮李美英、洪雪霞、張雪美。金寧鄉曾秀玉、黃璧羡、吳玲娟。烈嶼鄉林欣嫻、陳曉萍。金城鎮沈素英、陳雅惠、周秀卿、楊招珠。

金門縣政府邀請獲得模範婆媳上台接受表揚。（記者吳正庭攝）

金門縣政府舉辦模範婦女及模範婆媳表揚活動，立委陳玉珍說，她從政至今也有點像「媳婦熬成婆」。（記者吳正庭攝）

