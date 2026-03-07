為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新埔花燈迎天穿踩街秀 恐龍、非洲戰鼓和客家八音、廟會陣頭如魔幻世界

    2026/03/07 21:35 記者黃美珠／新竹報導
    顏色鮮豔明亮的「動物方程式」讓小朋友們瘋狂想要加入演出。（記者黃美珠攝）

    顏色鮮豔明亮的「動物方程式」讓小朋友們瘋狂想要加入演出。（記者黃美珠攝）

    「2026福馬迎春尞新埔 花燈踩街迎天穿」今晚在新埔中正路上陣，55支隊伍、14座大小燈車沿途不斷「抓人眼球」！演出團隊有小朋友又愛又怕的暴龍出巡、可愛的「動物方程式」秀，也有首見來「鬥陣」的非洲戰鼓舞等，他們穿插在客庄傳統八音、廟會陣頭中亮相，把今晚的新埔變成一個魔幻世界，讓到場遊客有隨著登場表演團隊不斷穿越各種時空的感受。

    值得一提的是，新埔花燈迎天穿過去的燈車巨大且笨重，今年改良變得小巧靈動。至於燈車造型，除了因應馬年而有各種不同的馬上有錢、馬上成功、馬上幸福輪替出現，更是突破過去不是新埔水梨、就是新埔柿子的窠臼，展現更多新穎創意。

    其中文山社區就把地方引以為傲的文山步道化成燈車推上街頭，也有社區做了一個小的「粉紅超跑」，趕上國內近年的媽祖熱，也預告新埔與天宮媽祖廟明天一年一度的遶境賜福又將來到。

    新埔鎮長陳英樓說，今晚踩街的表演團隊除了在地團體、社區，關西、芎林、苗栗的友軍也都報名參加。公所還邀請：聯豐電光獅與鼓陣、缺席舞團的暴龍出巡、鍾藝劇團、動物方程式等「外來軍團」助威，並找來：Las bellas 森巴舞團、菲揚飛揚舞蹈團表演千手觀音等，讓人目不暇給，熱鬧迎接明天到來的客家天穿日。

    今年的新埔花燈迎天穿踩街秀，充滿魔幻的fu。（記者黃美珠攝）

    今年的新埔花燈迎天穿踩街秀，充滿魔幻的fu。（記者黃美珠攝）

    新埔花燈迎天穿首度有非洲戰鼓的外籍演出團隊同樂。（記者黃美珠攝）

    新埔花燈迎天穿首度有非洲戰鼓的外籍演出團隊同樂。（記者黃美珠攝）

    搭上媽祖熱，今晚也有迷你「粉紅超跑」一起來踩街迎天穿。（記者黃美珠攝）

    搭上媽祖熱，今晚也有迷你「粉紅超跑」一起來踩街迎天穿。（記者黃美珠攝）

