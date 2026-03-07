週日氣溫稍回升！北、東仍濕涼 中南部日夜溫差大

週日迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區也有零星短暫雨。（資料照）

週日（8日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，高溫來到23度，但中南部日夜溫差較大，南部高溫甚至上看29度。

中央氣象署預報，週日迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島雲量較多並有局部短暫雨，大台北地區也有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，週日白天起東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，預測西半部及東北部低溫約14至16度，北部、東北部及東部高溫約19至23度；中南部日夜溫差較大，花、東低溫約17至18度，東南部及中部高溫約25至26度，南部高溫約29度；因輻射冷卻影響，清晨金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

離島方面，澎湖晴時多雲，17至20度；金門晴時多雲，10至18度；馬祖多雲時陰，10至13度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，下週一白天起台中以北及東半部雨勢漸增，下週一晚至週二白天，中部及南部山區亦有局部陣雨，北台灣空曠地區低溫可能下探至約13度。下週二白天全台感受偏涼。下週三東北季風減弱，除基隆北海岸與宜蘭仍有零星雨外，其餘地區轉為多雲到晴，氣溫略回升。下週四雖有另一波東北季風南下，但因乾空氣跟進，僅北部及東半部有短暫雨。下週五至週日各地轉為晴到多雲，僅需留意清晨輻射冷卻帶來的低溫。

紫外線指數方面，週日基隆為「低量級」；新北、台北、桃園、宜蘭、花蓮、連江為「中量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。

空氣品質方面，週日東北季風減弱，環境風場為東北風至東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週日西半部及東北部低溫約14至16度，高溫在北部、東北部及東部約19至23度；中南部花、東低溫約17至18度，東南部及中部高溫約25至26度，南部高溫約29度。（擷取自中央氣象署網站）

週日的紫外線指數，基隆為「低量級」；新北、台北、桃園、宜蘭、花蓮、連江為「中量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週日的空氣品質，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

