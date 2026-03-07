為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄仁武火鍋街驚見花菜乾曬滿地 業者「這原因」免罰

    2026/03/07 20:05 記者黃良傑／高雄報導
    高雄市衛生局前往餐廳稽查。（高市衛生局提供）

    高雄市衛生局前往餐廳稽查。（高市衛生局提供）

    高市仁武區有「火鍋街」之稱的仁雄路，被民眾投訴人行道上鋪滿花菜乾，未使用塑膠墊隔離地面，引發衛生疑慮，衛生局今（7日）派員稽查，餐廳業者稱，該批花菜干僅為個人使用，並非餐廳販售食材，經查菜單也未使用花菜干品項，衛生局並沒開罰。

    一名網友在臉書地方社團張貼照片，照片顯示在仁雄路的人行道上有人曬花菜乾，人行道鋪滿至少綿延5公尺長的花菜乾，有網友稱曬好曬滿，也有人感嘆在仁武什麼事情都有可能發生；也有網友質疑是附近餐廳拿出來曬？擔心有狗尿、大便，或有人吐檳榔汁、痰等污染。

    由於曬花菜乾的仁雄路上有多達10家火鍋店，引發民眾恐慌，高市衛生局獲報立刻前往稽查，業者否認是餐廳食材，稱只是自己食用，稽查人員現場面諭業者，依據「食品良好衛生規範準則」原材料、半成品及成品，於製程中不得與地面直接接觸，以維食品安全衛生，若違相關規定得令限期改善，否則可依《食品安全衛生管理法》裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

    衛生局呼籲業者應依食品安全衛生相關規定加強製程及品質管制衛生管理，以維護消費者食的安全。民眾如發現食品安全疑慮，可電洽1999或本局食品衛生科（07-7134000）通報反映。

