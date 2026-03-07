台大高材生加入！台南柳營太康有機農業專區 老中青三代共好

台南柳營太康有機農業專區老中青代表，鄭鴻權（後排右二）、黃誌誠（後排左二）和林志高（前右）三代經驗傳承，台南市農業局副局長吳威達（後排右一）、主秘吳名彬（後排左一）肯定。（記者楊金城攝）

全國首座公辦民營的台南柳營太康有機農業專區，營運16年來已有老、中、青三個世代在專區為有機農業事業打拚，1月才進駐專區的林志高，年僅31歲，更是台大園藝所畢業的高材生，相信農業有其價值，立志在有機農業闖出一片天。

台南市農業局局長李芳林指出，市府太康有機專區占地45公頃，現有25位農民進駐，因對有機農業志同道合，農作分進合擊，16年並累積三個世代智慧與經驗傳承，邁向共好。

台南市農業局副局長吳威達推崇曾任太康有機農業生產合作社理事主席的鄭鴻權，就是首批進駐的專業農，他帶領專區農民創造有機農產品的價值、開拓行銷通路，重視農民之間耕種、經營的經驗傳承、栽種不同農作區隔。

鄭鴻權說，從事有機農業是一條辛苦的路，要靠有機賺大錢很困難，青農加入要有心理準備，這些年來公私合作推動有機農業有成，有機農產品愈來愈到消費者重視，很高興專區已有老中青三代經驗傳承，一起把專區做大。

60年次的黃誌誠算專區中生代，因對務農有興趣，曾在專區幫工6年，前年乾脆進駐專區租地，栽種瓜類作物為主。即使「靠天吃飯」，喜愛有機農業是道德良心事業，會繼續堅持下去。

不同於時下年輕人嚮往科技業、生技業，專區新一代的林志高因家裡經營農場有底子，後來因哥哥林志嘉在太康專區以溫網室設施栽種有機農作，加上專區前輩們的經驗傳承，年初他也成為專區農民；他說，有機農業很像是土地和生態取得平衡的藝術，現代人也重視食安和健康，看好有機農業的發展，尤其在智慧農業科技加持下，農業生產將更為效率和精準、掌握市場走向。

台南柳營太康有機農業專區營運中心。（記者楊金城攝）

