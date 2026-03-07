台灣燈會再臨嘉義 新住民燈區成亮點

移民署副署長陳建成（第二排左六）、嘉義縣社會局局長張翠瑤（第二排右七）及新住民發展基金管理會委員與嘉義縣社會局工作團隊在作品「共家屋舞台」前合影。（記者劉慶侯翻攝）

2026台灣燈會在嘉義盛大登場，暌違8年再回到嘉義舉辦，這次燈會特別設置「新住民燈區」，由新住民發展基金補助嘉義縣政府打造，燈區以藝術創作呈現新住民在台深耕的生命故事與文化能量，推出「共家屋舞台」、「行囊的國度」、「母親之河」及「共生花園」等4組作品，透過燈光與裝置藝術，展現跨文化共織生活樣貌與情感記憶。

今（7）日移民署副署長陳建成與新住民發展基金管理會委員，一同前往欣賞燈區成果。白天燈區作為展演與互動空間，晚間結合光雕投影與音樂特效，其中「共家屋舞台」以多國建築元素融合為設計亮點，象徵不同文化在台共融共生；在「母親之河」裝置前，陳副署長與基金委員們一起放下水燈，隨光影緩緩流動，如同一條希望之河，傳遞祝福，照亮未來。

燈會期間除了展示多元花燈作品外，也邀請在地新住民團體演出及辦理服飾文化體驗。另外，更有新住民化身「行走故事書」，分享個人生命歷程，讓民眾以更貼近的方式感受多元文化的真實樣貌與溫度。

嘉義縣政府為了這次燈會，培訓26名新住民擔任多語導覽人員，成為新住民燈區重要的文化橋梁；現場各作品除提供通譯導覽外，也設置語音導覽，協助參觀民眾即時瞭解作品背後故事與文化意涵。

燈會展期至3月15日，除新住民燈區外，主燈以阿里山神木為靈感，打造「光沐-世界的阿里山」為主題，整體燈區融合台灣多元族群與豐富的文化特色，誠摯邀請民眾走入「新嘉義•新嘉鄉」，一同見證文化交融綻放之美。

