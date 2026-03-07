為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗縣西湖溪景觀橋夜間「失明」銅鑼鄉代盼體檢修復

    2026/03/07 19:20 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗縣西湖溪景觀橋夜間「失明」，民代盼盡速維護。（徐裕逢提供）

    苗栗縣西湖溪景觀橋夜間「失明」，民代盼盡速維護。（徐裕逢提供）

    苗栗縣西湖溪起源三義鄉，之後經由銅鑼鄉、西湖鄉最後從後龍鎮出海，苗栗縣政府之前爭取全國水環境改善補助，啟動「西湖溪整體環境營造計畫」，斥資2.47億設置長約125公尺、淨寬4至8公尺的「西湖溪景觀橋」，成為當地地標。但銅鑼鄉代徐裕逢發現，西湖溪景觀橋自去年即「失明」，希望能盡速改善、維護。

    苗栗縣政府水利處表示，接獲反映後，已請廠商前往巡視了解問題，經廠商回報為燈泡損壞，線路並無問題，由於此次為大批燈泡損壞，將請廠商協助更換；縣府水利處說明，景觀橋照明設備若遇到風吹雨打，難免損壞，西湖溪景觀橋自落成後燈泡尚未更換過，可能與使用已久有關。

    苗縣府透過前瞻補助，執行西湖溪整體環境營造計畫，其中包括自行車及人行的跨溪景觀橋。這座景觀橋為三跨曲線懸索橋，採用投射式地景照明設備，呈現斜張橋鋼纜結構美感，為西湖溪河道夜間增添浪漫氛圍，景觀橋於2019年10月完工開放，成為夜間搶眼地標。

    徐裕逢指出，他於去年11月間發現西湖溪景觀橋夜間已經「失明」，去年12月代表會中曾提案建請縣府盡快修復，直到農曆年前才收到縣府水利處回文稱會交廠商前往處理。

    徐裕逢強調，西湖溪景觀橋已成為銅鑼鄉地標，去年10月間重新彩繪橋體後，11月就出現投射燈不亮，他建議縣府應體檢景觀橋，釐清是否線路出現問題。

