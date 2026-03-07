台中男當街虐狗！小黑狗慘遭棒打哀嚎 影片瘋傳引眾怒

台中男子瘋狂揮棒打小黑狗的頭，傳出淒厲慘叫聲。（翻攝自Threads）

台中市北屯區后庄路昨晚（6日）生虐狗事件，男子坐路邊扯牽繩持棍毆打小黑狗，狗狗痛得大聲慘叫，脖子被繩索綁住無法逃離，原地哀嚎掙扎，過程被住戶拍下，網路網傳，引發眾怒。

拍攝影片的民眾說，當時先是聽見持續不斷的狗叫聲，聲音相當淒慘，往外查看才發現有人在打狗，期間有路人經過出聲制止，希望男子停止動手，男子一度停下，但等路人離開後又繼續動手，而且打得更兇，黑狗的叫聲也變得更加淒厲。

有住戶指出，為了讓男子知道有人注意到他的行為，還有人特地到陽台把燈打開，刻意提醒對方正在被看見，料男子僅抬頭看了一眼，隨後仍持續揮棒敲打狗的頭部，讓目擊者既憤怒又心疼。

台中市動物保護防疫處說，接獲訊息後已派員到現場了解，同時詢問社區管理室及周邊住戶、店家，調閱社區內監視器畫面，但行為人行經路口後便無法再追蹤行蹤，不過目前仍未取得疑似動手男子的身分資料，後續將請警方協助調閱周邊路口監視器，希望進一步釐清行為人的身分與事發經過。

動保處呼籲，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，若相關行為造成動物受傷，可能觸犯《動物保護法》，可處1萬5000元到7萬5000元以下罰鍰，若民眾發現動物疑似遭到虐待或不當對待，可撥打台中市1959動保專線通報，並提供相關事證，動保處將依規定查處。

網友拍下飼主虐狗後牽狗離開。（翻攝自Threads）

