水林爆禽流感！2雞場撲殺2.4萬隻 1業者疑隱匿疫情恐罰百萬

雲林縣動植物防疫所今（7）日完成2確診案場撲殺2.4萬隻雞作業。（雲林縣動植物防疫所提供）

雲林縣動植物防疫所日前獲報，水林鄉2養雞場本月2、3日共送6023隻雞至屏東縣屠宰場，宰後經衛生檢查發現雞隻出現病徵，經農業部獸醫研究所檢驗確認檢出H5N1亞型高病原性禽流感。動防所表示，今（7）日依作業程序執行撲殺兩案場約2.4萬隻雞，其中一案場業者疑隱匿病情，若查證屬實最高可處100萬元罰鍰。

雲縣動防所表示，2日上午9點獲報，屏東屠宰場屠宰水林鄉某禽場485隻紅羽土雞後，發現雞隻出現紅腳、脾臟腫大等病徵，同日上午10點左右，該禽場向動防所通報清點雞隻時，發現異常。不過因和屏東屠宰場通報時間有時間差，是否涉及隱匿病情仍須釐清。隔日又獲報屏東屠宰場水林另場5535隻雞，也出現相同異常病徵，不過該場業者為主動通報，若確定涉及隱匿疫情，依「動物傳染病防治條例」可處5萬元至100萬元罰鍰，且撲殺禽隻將不予補償。

防疫所表示，兩處確診案場距離不遠，並於今日完成各撲殺6419隻、18535隻，為防止病毒擴散，已針對案場半徑3公里內約68處禽場加強公共環境消毒，並完成1公里內禽場採樣監測。

防疫所呼籲，業者應提高警覺，務必落實防鳥設施及門禁管制，相關人員、車輛及器具進入禽場前須確實清潔消毒，每日也需自主觀察禽隻健康狀況，倘發現異常應立即通報，勿以身試法。

