為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉市黃金風鈴木大爆發 啦啦隊女神李雅英也來賞花

    2026/03/07 18:29 記者丁偉杰／嘉義報導
    韓國的啦啦隊女神李雅英（左）與嘉義市長黃敏惠（右）同台互動熱絡。（記者丁偉杰攝）

    韓國的啦啦隊女神李雅英（左）與嘉義市長黃敏惠（右）同台互動熱絡。（記者丁偉杰攝）

    春暖花開，嘉義市八掌溪右岸黃金風鈴木迎來花期，市府今（7日）起連續兩天在八掌溪右岸河堤舉辦「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」，韓國的啦啦隊女神李雅英也到場演出，吸引民眾來賞花、享受音樂、品味美食。

    市長黃敏惠今天到場與民眾同樂，並與來自韓國的啦啦隊女神李雅英同台，李雅英帶來招牌歌曲「哇塞」，她也當起小老師指導黃敏惠熱舞動作，兩人有趣的互動，讓現場笑聲不斷。

    黃敏惠說，黃金風鈴木花期短暫，僅有10多天，今年花況受到丹娜絲颱風及氣候影響，雖然尚未完全盛放，但點綴在河堤邊的金黃色花朵仍然傳遞著充滿活力的春日氣息，邀請大家攜家帶眷來參與，感受嘉市令人心醉的美好。

    市府觀光新聞處長鄭雅文表示，今年活動特地整理八掌溪右岸土地，讓舞台及市集場地更寬敞，可以容納更多遊客來花季活動賞花、聽音樂、品嘗美食；市集攤位數量增加為每日60攤，集結文創手作、風格選品與特色美食。

    活動時間為上午10時至下午5時，明日演出藝人卡司堅強，擁有獨特音樂語彙與深刻情感的守夜人與黃玠瑋，復古浪漫氛圍滿溢的icyball 冰球樂團、以及唱功爆發力十足的戴愛玲，壓軸將由羅時豐熱力登場。

    「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」，吸引民眾逛市集。（記者丁偉杰攝）

    「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」，吸引民眾逛市集。（記者丁偉杰攝）

    嘉市八掌溪右岸黃金風鈴木迎來花期。（記者丁偉杰攝）

    嘉市八掌溪右岸黃金風鈴木迎來花期。（記者丁偉杰攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播