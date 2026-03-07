嘉市黃金風鈴木大爆發 啦啦隊女神李雅英也來賞花

韓國的啦啦隊女神李雅英（左）與嘉義市長黃敏惠（右）同台互動熱絡。（記者丁偉杰攝）

春暖花開，嘉義市八掌溪右岸黃金風鈴木迎來花期，市府今（7日）起連續兩天在八掌溪右岸河堤舉辦「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」，韓國的啦啦隊女神李雅英也到場演出，吸引民眾來賞花、享受音樂、品味美食。

市長黃敏惠今天到場與民眾同樂，並與來自韓國的啦啦隊女神李雅英同台，李雅英帶來招牌歌曲「哇塞」，她也當起小老師指導黃敏惠熱舞動作，兩人有趣的互動，讓現場笑聲不斷。

黃敏惠說，黃金風鈴木花期短暫，僅有10多天，今年花況受到丹娜絲颱風及氣候影響，雖然尚未完全盛放，但點綴在河堤邊的金黃色花朵仍然傳遞著充滿活力的春日氣息，邀請大家攜家帶眷來參與，感受嘉市令人心醉的美好。

市府觀光新聞處長鄭雅文表示，今年活動特地整理八掌溪右岸土地，讓舞台及市集場地更寬敞，可以容納更多遊客來花季活動賞花、聽音樂、品嘗美食；市集攤位數量增加為每日60攤，集結文創手作、風格選品與特色美食。

活動時間為上午10時至下午5時，明日演出藝人卡司堅強，擁有獨特音樂語彙與深刻情感的守夜人與黃玠瑋，復古浪漫氛圍滿溢的icyball 冰球樂團、以及唱功爆發力十足的戴愛玲，壓軸將由羅時豐熱力登場。

「潮風鈴・黃花瘋音樂市集」，吸引民眾逛市集。（記者丁偉杰攝）

嘉市八掌溪右岸黃金風鈴木迎來花期。（記者丁偉杰攝）

