台灣燈會人、車流滿載 台82線塞爆 翁章梁臉書籲擇期再來賞燈

今日下午5點多往2026台灣燈會的台82線快速道路大塞車。（民眾提供）

嘉義縣2026台灣燈會自元宵節後迎來首個周末，重頭戲「TEAM TAIWAN大遊行」今晚6點45分自太保市博愛路登場，下午3點多，嘉義市、台鐵嘉義車站、高鐵嘉義站接駁點出現排隊候車人龍，高鐵大道、台82線快速道路車多壅塞，嘉義縣長翁章梁下午5時許，透過臉書粉專致歉，「燈會人流、車流已經飽和」，請大家擇期來賞燈。

嘉義市陳姓民眾今下午走台82線快速道路欲前往台灣燈會，5點多車陣已經動彈不得，他大呼「快速道路變成大型停車場了」，真的太誇張。

翁章梁今下午貼文指出，「現在燈會人流及車流已經飽和，非常抱歉，還沒出門的，請大家擇期再來賞燈。」

嘉義縣政府表示，大量遊客湧入燈區，現場人潮持續增加。已即時調整接駁運輸量能，接駁車班次自40輛加開至53輛，全力疏運賞燈人潮，請民眾配合現場引導人員指示，耐心排隊候車。

縣府說，因應車流增加，公路局已啟動交通管制措施，目前台82線祥和交流道暫時封閉，請行駛該路段的旅客留意現場交通引導並提前改道；提醒自行開車前往民眾，現場車潮較多，務必注意行車安全，並依交通指示通行。

