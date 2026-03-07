出國看棒球注意！日本這幾種熱門零食帶回台灣會被罰

日本熱門零食帶回台前要檢查。（取自動植物防疫檢疫署）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組小組賽近日如火如荼在東京巨蛋開打，大量台灣球迷飛往日本觀賽。動植物防疫檢疫署在粉專PO文，整理近期熱門詢問產品及違規產品，提醒民眾回國入境前，務必再檢查一次。

動植物防疫檢疫署昨天發文提醒，在東京巨蛋熱烈應援，但回國時也要記得「守護台灣」。檢疫署指出，像是牛奶布丁、生乳捲這類加工乳製品是「OK」的，但是是否屬於液體為飛航安全規範，需洽安檢人員。不過，如果有裝飾「生鮮水果」，也請向動植物檢疫櫃檯洽詢。此外，柿餅這種水果乾是OK的；原則上沖泡即食的泡麵、泡飯、速食米粉、速食粥等等，也都是可免施檢疫的。

檢疫署也PO出絕對要避免攜帶的食品。包括溏心蛋、溫泉蛋這種沒有全熟的蛋都是絕對不行、生鮮水果也NG，即使是飛機餐附的也不行。另外，雞肉蛋白棒、雞皮零食、含肉三明治、飯糰、麵包也通通不行。

檢疫署提醒，回國入境前務必再次檢查，有任何不確定的產品，請至「動植物檢疫櫃檯」洽詢。守護台灣的同時，也守護自己的荷包。

