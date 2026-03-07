為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    韓國掃貨注意！機場安檢「4熱門商品」超容易被沒收

    2026/03/07 18:40 即時新聞／綜合報導
    粉專分享，最容易被機場安檢沒收的4種商品。（資料照）

    不少台灣人相當熱愛到韓國旅遊，也一定會到當地藥妝店大肆採購，不過，居住在韓國的台灣部落客「不奇而遇 Steven & Sia」提醒，在機場有4樣很多人以為可以手提，但其實很容易被沒收的商品。

    「不奇而遇 Steven & Sia」在臉書發文表示，這週韓國Olive Young大促銷，他們整理了4個很多人以為可以手提，但其實很容易被安檢沒收的商品，直呼，「近期要來韓國的，可以先看完再去掃貨，不然真的會在機場被上一課！」

    一、化妝水棉片

    粉專表示，在國際航空規範裡，只要內容物可以隨容器形狀流動、傾倒或擠壓，都會被判定為液體類。像棉片這類浸滿精華液的濕式產品，各大品牌幾乎都超過100毫升限制，所以如果來韓國有買棉片的民眾，真的不要賭運氣，最安全的做法就是直接「托運」。

    二、凍膜／凝膠面膜

    粉專表示指出，韓國很多睡眠凍膜、舒緩凝膠，容量幾乎都超過100毫升。機場規則不會因為它是「凍狀」就對你寬容。所以如果有購買大量凍膜及凝膠面膜的民眾，記得一定要放託運，以免在機場現場直接被收走。

    三、泡菜

    粉專提醒，泡菜雖然是固體，但泡菜包含不少湯汁，而且多數泡菜包裝都是300克、500克起跳，遠遠超過100毫升的限制。所以在韓國購買泡菜，最安全的做法就是托運或直接用國際宅配寄回台灣。

    四、機場免稅店購買的保養品（未封袋）

    粉專指出，關鍵就在「轉機」，如果你是直飛回台灣，通常問題不大。但只要後續還有轉機，而且你在轉機途中把免稅品的密封袋拆開，那下一段航班重新安檢時，它就會被視為「一般液體」，就有可能當場被收走。所以在機場免稅店購買商品，記得在轉機完成前都不要拆封，密封袋一定要保持完整，撐到最後一段航班落地再開。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「牙膏也是！我買韓國牙膏回去當伴手禮，結果一打全部沒收」、「我買的年糕泥膜也被丟」、「基本只要摸起來有濕的都拿去托運」、「超市買的大醬也被丟過」、「布丁、果凍也都是屬於液體類」。

