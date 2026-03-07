提前祝賀婦女節 黃偉哲：南市持續推動性別平權、打造友善女性城市

國際婦女節前夕，台南市長黃偉哲（前中）到場致贈火鶴花，向女性朋友表達祝福與感謝。（市府提供）

響應3月8日國際婦女節，台南市社會局今天（7日）在麻豆總爺藝文中心舉辦「匯聚光芒．綻放女力」活動，推出健身、療癒站、親子遊戲，現場氣氛歡樂，市長黃偉哲到場致贈火鶴花，除向女性朋友表達祝福與感謝外，也強調市府將持續推動性別平權、支持女性發展的施政立場。

黃偉哲表示，女性在家庭與社會中扮演重要角色，無論在家庭照顧或職場發展，都為社會帶來穩定力量，性別平權更是城市永續發展的重要基礎。台南市將持續以友善家庭與共享照顧為施政方向，在生活中落實尊重、平等與支持，打造讓每位女性都能安心發展的友善城市。

副市長姜淋煌並帶領社會局局長郭乃文、市府團隊戴上拳擊手套，宣示市府推動性別平權、支持女性發展的堅定立場；郭乃文指出，社會局透過台南市婦女福利服務中心深耕社區，從心理支持、性別意識培力到公共參與倡議，協助女性累積自我照顧能力與行動力，包括「心理健康自我照顧方案」、「動出好心情－運動課程」、「女性支持團體」及「女力名人講座」等活動，以支持和陪伴女性。

現場安排拳擊有氧體驗，設置療癒站提供手部滋養、精油紓壓、肩頸放鬆等體驗，還有美食與文創市集，邀請女性品牌展現其創作成果與價值。也有兒童遊戲區與親子趣味互動，促進家庭關係，氣氛歡樂。

台南市副市長姜淋煌（左六）帶領社會局局長郭乃文、市府團隊戴上拳擊手套，宣示市府持續推動性別平權、支持女性發展的堅定立場。（社會局提供）

台南市府在麻豆總爺藝文中心舉辦「匯聚光芒．綻放女力」活動，趣味互動遊戲促進親子關係。（社會局提供）

