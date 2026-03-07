為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    屏東台積電營建供應商徵才 人潮滿滿

    2026/03/07 18:32 記者葉永騫／屏東報導
    屏東徵才活動吸引大批求職人潮到場參加。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府與台積電5家營建供應商等48家廠商徵才，釋出超過1000個職缺，吸引了滿滿人潮，縣長周春米說，這次徵才是為半導體供應鏈專區落腳屏東科學園區做準備，屏東產業正在翻轉，歡迎企業來投資、人才回鄉就業留在屏東。

    周春米說，這次徵才活動除有屏東在地企業，台積電慈善基金會彭冠宇執行長邀請到台積電優良營建供應商達欣工程、互助營造、根基營造、麗明營造及大三億營造等5家廠商參與徵才活動，希望協助企業尋得屏東地區營建專業人才，為進駐屏東科學園區的台積電半導體廠務供應鏈年中動土做準備。

    周春米說明，屏東近3年失業率連年下降，去年下降至3.3％，首度低於全國的百分之3.35％，縣府團隊致力完善就業環境，同時推動產業升級，屏北有屏東科學園區，屏南則有國家火箭發射場域落腳在滿州鄉，今年底義大醫院屏東分院也投入徵才活動，相信屏東產業正在翻轉，歡迎企業投資、人才回鄉就業留在屏東，找到屬於自己的幸福職涯。

    本次徵才活動有聯夏食品、強匠冷凍食品、愛貓一生、燁興企業、統一超商等南台灣知名企業參與，涵蓋農業、製造業、科技產業、服務業、醫療等產業類別，吸引民眾踴躍求職，平均薪資達每月35700元以上，台積電營建供應商則多在4萬元以上，有些部分職務薪資更上看月薪10萬元以上，吸引滿滿人潮。

    縣長周春米、台積電慈善基金會彭冠宇執行長（右5）出席徵才活動。（屏東縣政府提供）

