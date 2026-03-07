為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中一夜兩震「彰化斷層」被點名 1848年曾重創鹿港龍山寺

    2026/03/07 17:52 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港龍山寺在1848年彰化大地震中受損，災後進行重修。（資料照，記者劉曉欣攝）

    鹿港龍山寺在1848年彰化大地震中受損，災後進行重修。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣昨天（6日）深夜不安寧，連續2起地震震央都在台中市，連帶彰化斷層也被點名。彰化斷層在清道光28年，也就是西元1848年曾發生大地震，造成彰化、鹿港千人死亡，並重創鹿港龍山寺、彰化市元清觀與芬園寶藏寺，連帶讓寺廟也啟動修建！

    根據經濟部地質調查及礦業管理中心網站資料，彰化斷層為逆移斷層，呈北北西轉南北走向，由彰化縣和美鎮向南延伸至田中附近、斷層向北可能連接大肚台地西緣的大甲斷層，向南可能連接桐樹湖斷層，長約36公里。

    2024年6月5日晚間9點，曾在彰化縣和美鎮發生芮氏規模3.7有感地震，不少和美人才發現，原來，彰化斷層就是從和美向南延伸。昨天夜間接連兩起地震，震央分別在台中南屯、西屯，突然晃了好大一下，不少人都覺得地震不尋常，再次聯想到前年和美震央的罕見地震。

    彰化市公所表示，1848年大地震所造成的損害，在國定古蹟彰化元清觀就有碑文作為見證，碑文寫到「道光廿八年地震，前進五門以及戲台崩圮」，也代表彰化斷層在百年前曾帶來的震撼力，確實不容小覷。

    彰化元清觀碑文紀錄1848年彰化大地震受損重修過程，碑文中寫到「道光廿八年地震，前進五門以及戲台崩圮」（紅框處）。（彰化市公所提供）

    彰化元清觀碑文紀錄1848年彰化大地震受損重修過程，碑文中寫到「道光廿八年地震，前進五門以及戲台崩圮」（紅框處）。（彰化市公所提供）

    彰化斷層是從彰化縣和美鎮向南延伸至田中附近。（擷取自經濟部地質調查及礦業管理中心網頁）

    彰化斷層是從彰化縣和美鎮向南延伸至田中附近。（擷取自經濟部地質調查及礦業管理中心網頁）

