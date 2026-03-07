用6年機殼弄壞免費換還「寄到南非」！台灣企業文化被外網讚爆

南非網友表示，他弄碎了使用6年的電腦機殼玻璃面板，竟獲免費更換。（取自Reddit）

台灣企業的暖心舉動再次揚名海外！一名居住在南非的網友近日在社群平台分享，他因個人疏失弄碎了使用6年的電腦機殼玻璃面板，原本不抱期望地聯繫台灣機殼大廠「聯力工業」（Lian Li），沒想到總部竟在24小時內核准「免費更換」，並自費將零件從基隆跨半個地球空運至南非，引發外國網友熱烈討論。

原PO日前在Reddit論壇發文表示，幾週前他不小心撞倒並碎裂了家中聯力機殼的強化玻璃側板。他坦言這完全是個人笨手笨腳所致，並非產品缺陷或保固範圍，他還說：「我原本已經認命了。」

請繼續往下閱讀...

令他驚訝的是，雖然這款機殼是2019年購買、已使用長達6年的老舊型號，但他在聯繫南非代理商後，台灣聯力總部竟在一天內核准了免費更換請求。不到一週的時間，一塊全新的玻璃面板便從基隆港出發，跨越半個地球抵達南非約翰尼斯堡，且網友無需支付任何費用。

這名網友在震驚之餘開始研究這家公司，才發現聯力是一家擁有40多年歷史、員工僅約 143人的台灣家族企業。他感性地寫道：「一家規模不大的公司，竟然為了遠在半個地球外、且是自己造成損壞的一位個別客戶如此大費周章，這背後展現出的是無庸置疑的人道與關懷」。

他強調，這不是公關部門的刻意操弄，而是一種深植的「企業文化」。「聯力所做的，修復的不僅僅是我的電腦，更是對良好企業的一種信心」。他事後也特別撰寫了中英文感謝信寄往台灣，並在網路上公開致謝：「謝謝你們，Lian Li」。

文章PO出後，引發熱烈回響。國外網友紛紛留言表示「為你高興」，還有不少網友表示：「我也是聯力的用戶，售後服務很棒」、「我只買他們的機殼」、「我是聯力產品的忠實用戶，已經用了30年了」。不過也有部分網友質疑：「這是廣告嗎？」、「業配文」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法