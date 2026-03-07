為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園市部落大學開學 因應數位科技發展引進AI應用課程

    2026/03/07 17:42 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市部落大學今天開學典禮，副市長王明鉅主持並頒發感謝狀給授課老師。（記者謝武雄攝）

    桃園市原住民族部落大學今天下午1點在大溪區原住民文化會館舉行開學典禮，因應數位科技快速發展，首度與中原大學、銘傳大學合作，規劃為期2年的學程類課程，開設「族語AI應用班」、「媒體人才基礎班」及「文化產業應用班」3項學程，每班108小時、6學分。

    副市長王明鉅主持部落大學開學儀式時說，桃市原住民族人口已突破9萬人，是全國原住民族人口第2大縣市，部落大學以全齡學習為核心，串聯幼兒、青年與長者，深化原住民族文化知識的傳承，也培育多元人才，為部落教育注入新能量，今年更數位轉型，引進AI、數位藝術等多元課程，結合傳統文化與現代知識，逐步建構更完整的終身學習體系。

    桃市府原住民族行政局長Panay Mulu（巴奈．母路）表示，桃市部落大學參與原住民族委員會辦理的全國評鑑，2023年起連續3年榮獲全國優等第一名，展現在制度深化與文化傳承上的成果。

    桃園市部落大學今天舉行開學典禮，與會來賓合影留念。（記者謝武雄攝）

