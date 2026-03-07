台南購物節最大獎百萬純電車抽出 市長Call Out幸運得主橋段突喊停

市長黃偉哲先啟動電腦選號，抽出10萬元以下的獎項。（記者吳俊鋒攝）

2025台南購物節累計登錄金額突破73億元，今天壓軸摸彩，市長黃偉哲與各界貴賓抽出最大獎上百萬元純電車，為近4個半月的活動畫下句點，原定安排Call Out得主，公開見證確有其人，民眾也期待聽見幸運兒接獲驚喜電話的反應，但這個橋段突然喊停，直接跳到最後合影，現場民眾錯愕，有人則開玩笑地說，「水很深，不要問」。

壓軸摸彩今天下午在高鐵特定區三井OUTLET的1樓舉行，也是2025台南購物節最後直播場次，吸引民眾圍觀，以歌唱與「菜奇鴨」人偶表演炒熱氣氛，接著黃偉哲啟動電腦，隨機選號，抽出10萬元以下獎項。

黃偉哲再與台灣三井不動產董事長久一康洋、府城文化觀光產業協會理事長蔡仁惠，以及議員陳皇宇、鄭佳欣等貴賓，陸續透過彩球機公開抽出市值130萬元最大獎的豐田bZ4X，以及現金88萬元，還有企業加碼贊助的3部宏佳騰智慧電車等好禮，購物節活動圓滿落幕。

黃偉哲感謝各縣市民眾的支持，讓購物節衝出買氣，滿50元即可獲得一組抽獎序號，讓大家都能輕鬆參加，不僅消費總額比去年更高，登錄筆數更破億，成功連結在地的商圈與夜市，讓台南品牌深入人心。

黃偉哲預告下半年的購物節將再度展開，歡迎大家共襄盛舉，台南好物值得推薦，他也不忘行銷國際蘭展，邀請民眾遊賞世界級的花藝，體驗文化古都兼具繁榮商圈與精緻農業的多元風貌。

市府經濟發展局長張婷媛說，2025台南購物節於去年10月20日起跑，截至今年3月1日止，累計登錄金額衝破73.7億元，其中41億元來自特約店家消費，實質帶動合作夥伴業績成長，另外，活動會員突破6.5萬人，雲端載具登錄金額27.5億元，數位行銷券登錄金額1404萬元，各數據皆較以往顯著提升，顯示數位消費模式已逐步深入民眾日常。

張婷媛提到，透過公有零售市場、市集，以及夜市等導入數位行銷券機制，不僅簡化抽獎流程，也成功吸引更多攤商加入活動行列，50元的輕鬆消費，不只一筆交易，更是對在地經濟的支持，業者獲得轉型紅利，提升整體商圈活力。

當百萬純電車陳姓得主序號被抽出時，黃偉哲在台上提醒工作人員展開原定的Call Out橋段，他要親自打電話告知恭賀，民眾一起見證，分享喜悅，承辦單位卻遲未進行，最後跳到各界貴賓的大合影。

對於Call Out幸運兒的橋段突然取消，黃偉哲受訪時納悶指出，在台上自己有先講要打電話恭喜得主，提醒主持人與承辦單位，卻未獲回應，僅螢幕陸續呈現各得獎序號，到底哪個環節出錯，他也很想知道。

而根據經發局的資料，被抽中百萬純電車的陳姓幸運兒，是在2月16日到老爺行旅消費。

