芥菜種會關山健走 串聯全台關注家庭照顧者支持

芥菜種會今天在關山親水公園舉辦「多走一哩路」健走活動。（芥菜種會提供）

為了呼籲社會關注照顧者困境，基督教芥菜種會今天關山親水公園舉辦「多走一哩路」健走活動，吸引約300名民眾參與。現場透過親子健行與故事闖關，帶領大眾回溯創辦人孫理蓮早年在當地的奉獻足跡，也在步履間重新串聯起緊密的家庭情感。

芥菜種會董事長蔡仁松表示，脆弱家庭的照顧責任往往落在少數成員肩上，長期累積的經濟與心理壓力，若無外部支持系統介入，將嚴重影響長者的安居與兒少的成長。為此，芥菜種會秉持「三福助人網」理念，透過福音、扶助與扶立三大核心，推展陪伴教育、照顧者學校及以工「帶振」等服務，目標是陪伴這些家庭從受助走向自立，建立起更具韌性的生活模式。

此次活動選在關山舉辦，對芥菜種會而言具有深厚的情感連結。1960年代，孫理蓮便在關山設立肺病療養院，守護當時受肺結核所苦的居民。近年來，芥菜種會活化該舊址成立「關山習藝所」，將服務轉型為產業培力中心。例如布農族單親媽媽阿美（化名），在獨力扶養三名子女之餘，透過習藝所提供的編織培訓與接單平台，成功將傳統技藝轉化為穩定收入，不僅改善家計，更在創作中找回自信，成為習藝所不可或缺的助教。

台東縣政府社會處處長陳淑蘭今日也親臨現場，看到許多孩子牽著父母手一同健行的畫面深感溫暖。她指出，面對人口結構劇變，台東縣政府感謝芥菜種會長期投入資源，與政府攜手強化家庭支持網絡。

