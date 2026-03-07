南投種下原生梭羅木 扎根台灣爺蟬棲地

台灣梭羅木是台灣特有原生植物，數量稀少，清明節前後開花，花香常吸引蜂蝶取蜜。（林保署南投分署提供）

植樹節3月12日將屆，林保署南投分署攜手南投縣政府，今在埔里鎮福興溫泉區舉辦「原地扎根．韌性森活」植樹活動，不僅發送1200株苗木，也為守護「黑美人」台灣爺蟬，特別種植其食源原生種台灣梭羅木，盼營造梭羅木林地，讓台灣爺蟬有穩定的「森」活棲地。

林保署南投分署今與縣府在埔里植樹約0.32公頃，除了種36株台灣梭羅木，也種了45株台灣肖楠，並提供七里香、蘭嶼羅漢松、金毛杜鵑、烏來杜鵑各300株，合計1200株送給前來植樹與闖關體驗的民眾帶回家種植。

南投分署表示，台灣梭羅木是台灣特有原生植物，數量稀少，清明節前後開花，花香常吸引蜂蝶取蜜；台灣爺蟬則是二級保育類（珍貴稀有）野生動物，是台灣體型最大的蟬，體色漆黑，有醒目的藍綠色花紋，蟬蛻也是黑色，又稱「黑美人、青頭蟬」，其幼蟲的食草就是台灣梭羅木。

由於爺蟬體色鮮豔，吸引有心人覬覦收藏，且因低海拔山區遭大量開發，食源梭羅木大量減少，使得台灣爺蟬生存受到威脅，因此今年植樹特別栽種台灣梭羅木等原生植物，盼梭羅木開花能吸引蜂蝶前來，透過梭羅木的扎根，能讓台灣爺蟬回來「定居」。

台灣爺蟬是台灣體型最大的蟬，屬於二級保育類野生動物。（黃亭愷攝，林保署南投分署提供）

林保署南投分署在埔里福興溫泉區舉辦植樹活動，種下原生種台灣梭羅木，為「黑美人」台灣爺蟬營造食源棲地。（林保署南投分署提供）

