為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投種下原生梭羅木 扎根台灣爺蟬棲地

    2026/03/07 15:46 記者劉濱銓／南投報導
    台灣梭羅木是台灣特有原生植物，數量稀少，清明節前後開花，花香常吸引蜂蝶取蜜。（林保署南投分署提供）

    台灣梭羅木是台灣特有原生植物，數量稀少，清明節前後開花，花香常吸引蜂蝶取蜜。（林保署南投分署提供）

    植樹節3月12日將屆，林保署南投分署攜手南投縣政府，今在埔里鎮福興溫泉區舉辦「原地扎根．韌性森活」植樹活動，不僅發送1200株苗木，也為守護「黑美人」台灣爺蟬，特別種植其食源原生種台灣梭羅木，盼營造梭羅木林地，讓台灣爺蟬有穩定的「森」活棲地。

    林保署南投分署今與縣府在埔里植樹約0.32公頃，除了種36株台灣梭羅木，也種了45株台灣肖楠，並提供七里香、蘭嶼羅漢松、金毛杜鵑、烏來杜鵑各300株，合計1200株送給前來植樹與闖關體驗的民眾帶回家種植。

    南投分署表示，台灣梭羅木是台灣特有原生植物，數量稀少，清明節前後開花，花香常吸引蜂蝶取蜜；台灣爺蟬則是二級保育類（珍貴稀有）野生動物，是台灣體型最大的蟬，體色漆黑，有醒目的藍綠色花紋，蟬蛻也是黑色，又稱「黑美人、青頭蟬」，其幼蟲的食草就是台灣梭羅木。

    由於爺蟬體色鮮豔，吸引有心人覬覦收藏，且因低海拔山區遭大量開發，食源梭羅木大量減少，使得台灣爺蟬生存受到威脅，因此今年植樹特別栽種台灣梭羅木等原生植物，盼梭羅木開花能吸引蜂蝶前來，透過梭羅木的扎根，能讓台灣爺蟬回來「定居」。

    台灣爺蟬是台灣體型最大的蟬，屬於二級保育類野生動物。（黃亭愷攝，林保署南投分署提供）

    台灣爺蟬是台灣體型最大的蟬，屬於二級保育類野生動物。（黃亭愷攝，林保署南投分署提供）

    林保署南投分署在埔里福興溫泉區舉辦植樹活動，種下原生種台灣梭羅木，為「黑美人」台灣爺蟬營造食源棲地。（林保署南投分署提供）

    林保署南投分署在埔里福興溫泉區舉辦植樹活動，種下原生種台灣梭羅木，為「黑美人」台灣爺蟬營造食源棲地。（林保署南投分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播