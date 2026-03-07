為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    長榮航空校園招募機師 未來機隊規劃曝光

    2026/03/07 15:33 記者吳亮儀／台北報導
    長榮航空前進台大校園徵才，開出百名機師職缺。（長榮航空提供）

    長榮航空前進台大校園徵才，開出百名機師職缺。（長榮航空提供）

    長榮航空今天（7日）到台灣大學校園徵才博覽會，向即將畢業的學生介紹飛行員職涯發展藍圖及完整培訓制度，並解說機師招募流程、培訓內容與未來升遷發展方向，也特別邀請3位現職機師現身說法。

    長榮航空表示，目前機隊共計89架，包括80架客機及9架貨機，其中波音787機隊已達21架，規劃在2033年前達到34架規模，此外也將於2027年至2033年引進24架A350-1000廣體客機，2029年至2033年交付18架A321neo窄體客機。

    長榮航空表示，因應全球航空市場需求日益蓬勃發展，將持續引進新機及開闢新航點，為配合本年度航班運能提升及機隊數增加，今年規劃將招募近160名機師，並採全年隨時受理報名方式。

    報考資格須具備2年內有效英文檢定成績證明，多益（TOEIC）650分以上及多益口說140分以上、寫作測驗140分以上成績單，待通過各階段評選錄取者，須接受三階段訓練，包含地面學科訓練、基礎飛行訓練及進階訓練/機型轉換訓練，整體受訓約2年，完訓後以副機長任用。

    長榮航空特別安排3位現役機師前來與學生分享職涯歷程與訓練經驗。（長榮航空提供）

    長榮航空特別安排3位現役機師前來與學生分享職涯歷程與訓練經驗。（長榮航空提供）

    長榮航空2026年度將規劃招募近160名機師，報名方式採全年隨時受理。（長榮航空提供）

    長榮航空2026年度將規劃招募近160名機師，報名方式採全年隨時受理。（長榮航空提供）

    長榮航空2026年度將規劃招募近160名機師，報名方式採全年隨時受理。（長榮航空提供）

    長榮航空2026年度將規劃招募近160名機師，報名方式採全年隨時受理。（長榮航空提供）

