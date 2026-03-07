為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    漁業署精進太平洋黑鮪管理措施 調增總漁獲配額2900噸

    2026/03/07 15:11 記者吳柏軒／台北報導
    每年4至6月為黑鮪產季，漁業署持續精進太平洋黑鮪管理措施，確保產業永續。（漁業署提供）

    每年4至6月為黑鮪產季，漁業署持續精進太平洋黑鮪管理措施，確保產業永續。（漁業署提供）

    因應即將到來的黑鮪季，農業部漁業署為兼顧漁業經營穩定性與市場秩序，經與業界溝通協調後，已公告今年度黑鮪管理措施，並調增總漁獲配額為2900噸，較去年增加，並調降單船單航次可使用的黑鮪標籤數量。

    漁業署表示，2月13日公告今年太平洋黑鮪年度總漁獲配額為2900噸，較去年增加，其中鮪延繩釣漁船配額為2680噸、其他漁船或定置網20噸；而有赴東經128度以東混獲太平洋黑鮪的遠洋鮪延繩釣漁船，總漁獲配額為200公噸，增加漁民作業彈性。

    漁業署進一步表示，為避免發生短時間內大量黑鮪集中進港卸售，影響市場供需平衡，公告今年度單船單航次可使用的黑鮪標籤數量較去年調降，漁獲量達配額70％以前，標籤數量依噸級，CT2為8張、CT3為12張、CT4為15張；達70％以後，調整為CT2為3張、CT3為5張、CT4為7張，以避免超額捕撈。

    漁業署指出，太平洋黑鮪為高價魚種，海上去鰓可強化包冰效果，提升品質與魚價，去年首推海上去鰓政策並提供獎勵，今年將持續辦理，期盼鼓勵更多漁民加入。

    太平洋黑鮪為我國重要經濟海洋漁獲，每年4至6月為黑鮪產季。

