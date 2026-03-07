貼文稱竹市東門市場好臭別再推薦 網友附和

又臭又熱？！網友發文稱不要再推新竹市東門市場美食，引來網友同感附和。（記者洪美秀攝）

有網友在Threads上發文稱「新竹不要再推東門市場了，再多美食那個環境沒改善就是不行，外地朋友問或是來，都不敢說東門市場。好臭，剛開始還不會這樣，這陣子真的有臭到！」貼文也引來網友共鳴同感附和，稱「東門市場比較適合用來當實境鬼屋吧，並稱光是經過聞到味道就覺得痛苦，觀光客千萬別被騙去吃。」網友的發文相較日前新竹市府才宣傳東門市場3樓青年創業基地有10組青年進駐，顯得很諷刺，也讓東門市場成為熱議話題。

有去過新竹市東門市場嗎？位在舊城區的東門市場曾是竹市最早有電梯的傳統市場，早期更有不少外國舶來品商家，隨著傳統市場沒落，東門市場過去一度成為街友長期佔據的場所，後來前市長林智堅投入經費進行市場改造後，除將東門市場轉型改造成青年創新基地，也透過整理及設備改善和拉皮等工程，引進各種異國美食，讓東門市場成為白天是傳統市場，午後就是異國美食集中的文創文青場域，吸引很多年輕人進駐創業及網紅打卡宣傳，也隨之帶來人潮及知名度。

不過，這幾年不少美食店家搬離東門市場，除因東門市場悶熱，也因市場老舊，氣味不好，加上餐點消費金額太高，東門市場這幾年生意不若過往。網友留言「東門市場環境真的不行！曾去過幾次，也有去後面港式和日式料理吃，發現環境變得很髒很臭，就沒再去了～無心經營的市府就跟那髒亂的市容一樣～恐怖！」

又臭又熱？！網友發文稱不要再推新竹市東門市場美食，引來網友同感附和。（記者洪美秀攝）

