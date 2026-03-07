為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    開漳聖王文化季祈安遶境明登場 桃園區部分路段交管

    2026/03/07 14:52 記者謝武雄／桃園報導
    桃園大廟景福宮開漳聖王文化季祈安遶境活動8日舉行，廟方公布徒步踩街遶境路線，警方將在沿線重要路口實施交通管制疏導。（圖由景福宮提供）

    桃園大廟景福宮開漳聖王文化季祈安遶境活動8日舉行，廟方公布徒步踩街遶境路線，警方將在沿線重要路口實施交通管制疏導。（圖由景福宮提供）

    桃園市桃園大廟景福宮主辦的開漳聖王文化季暨祈安遶境活動的徒步踩街遶境將於明（8）日登場，踩街隊伍將從景福宮出發至中正路桃園藝文廣場定點演出，下午折返景福宮廟埕演出，為確保安全及交通秩序，警方將會在周邊路口實施彈性封鎖交通管制，也請民眾配合指揮疏導通行。

    踩街隊伍將於早上9點從景福宮出發，預計11點30分到達藝文廣場，踩街路線從中山路左轉民生路、左轉慈文路、右轉同安街、左轉南平路、左轉新埔六街、右轉同德五街、右轉藝文一街到達藝文廣場，隨後定點演出；下午3點才從藝文廣場返回景福宮。

    景福宮開放民眾報名隨香，並鼓勵踩街沿線居民及商家設置香案，且安排在藝文廣場鑽轎底等活動，預期熱鬧非凡，警方預計在中山路與民生路口、中正路與博愛路口、中山路與民權路口、中正路與成功路口等4處周邊路口，視活動現場人車流狀況，實施彈性交管。

    另，踩街隊伍返回景福宮時，警方也會在中山路與民族路口、中正路與新民街口等2處路口實施管制，讓遶境隊伍有序的進入廟埕，降低周邊交通負荷，活動除了員警交維，景福宮也動員守望相助隊員約30人協勤，希望讓活動更圓滿順利。

