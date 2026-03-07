羅東棒球場月底前完工 宜縣府爭取職棒賽

宜蘭羅東運動公園棒球場投入改善，預計本月底前完工。（宜蘭縣政府提供）

世界棒球經典賽（WBC）預賽在東京登場，國人熱血沸騰，宜蘭未來有機會邀請職棒賽，重返羅東運動公園舉行，棒球場已斥資6千多萬元進行改善，預計本月底前完工，縣府下一步將積極爭取職棒賽，帶動地方棒球與運動產業發展。

宜蘭縣府去年爭取中央補助費4500萬元，辦理羅東運動公園棒球場既有設施精進工程，後續縣府再挹注2000萬元，同步進行高空照明燈具更新，以及觀眾看台座椅增設等工程。

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天前往球場視察改善工程，表示各項升級作業均已進入最後查驗階段，3月底前即將完工，完工後將可大幅提升競賽場地與觀賽環境品質。

他說，改善後的羅東棒球場，可強化球場承辦賽事能力，不僅持續作為宜蘭重要棒球培訓場地，也將積極爭取中華職棒等更高層級賽事到宜蘭舉辦，讓更多球迷能欣賞職棒賽事，帶動地方棒球發展與運動產業能量。

羅東棒球場改善內容，包括球場鋪面整建、紅土與草地整修、排水系統優化，以及新設圍欄、防撞墊與本壘板、壘包更新、球員休息室、重訓空間及球員準備區等設施；另針對觀眾看台進行修繕。

羅東運動公園棒球場更新看台觀眾席座椅。（宜蘭縣政府提供）

