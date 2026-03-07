東京巨蛋公廁為何很乾淨？ 張雅琳揭密：日本3關鍵翻轉文化

東京巨蛋。（資料照，記者陳志曲攝）

2026年世界棒球經典賽（WBC）的C組預賽於東京巨蛋開打，大批台灣球迷赴日應援之際，乾淨的公共廁所文化引發熱議。民進黨立委張雅琳受邀赴日考察公廁政策後指出，日本公廁的潔淨並非仰賴人海戰術，而是透過科學研究、設備改進與管理制度的長期改革，期盼借鏡日本經驗翻轉台灣公廁文化。

張雅琳在社群平台撰文說明，日本曾經歷過「廁所很髒」的年代，1960到1980年代，日本許多學校廁所與台灣相似，多採蹲式設備，學生普遍反應骯髒、氣味重、又暗又恐怖。不少孩子寧願忍住，也不敢在學校「蹲廁所」，結果導致泌尿道感染或便秘等健康問題；而公共廁所的狀況也不遑多讓。

張雅琳表示，民團「日本廁所協會」1985年成立，開始從科學研究、設計改善與管理制度推動改革。公衛研究發現，蹲式廁所的尿液較容易落在地面，沖水時還可能造成飛濺污染，讓細菌散布的範圍擴大；蹲式廁所的大腸桿菌量普遍高於坐式廁所，清潔維護也更加困難。而後，學校相繼投入，政府也提供補助，推動學校與公共場所改建為「坐式廁所」，經過數十年的努力才翻轉過去「廁所骯髒」的印象。

至於乾淨廁所是否需靠大量人力？張雅琳直言，答案很驚人，日本最繁忙的高速公路休息站之一 「海老名休息站」，每天使用人次大約6萬人，但清潔人員只有7位。因為衛生紙都丟進馬桶、坐式廁所也較少尿液飛濺，整體環境更容易維持。

她進一步分析，日本廁所的乾淨，不是靠「人海戰術」。從細菌研究、設備設計，到學生健康與清潔管理，日本把看似微小的「廁所問題」，做成了一整套理性而科學的公共政策。廁所看似小事，但每個人每天都會使用，更關係到公共衛生與城市品質。

「日本的經驗很值得我們借鏡。」張雅琳說，她未來會努力結合學者、民間團體與政府的力量，逐步提升台灣公共廁所的品質，一起翻轉公廁文化。

