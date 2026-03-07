為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    登革熱防疫變得有趣 台南後壁區邊健走、邊巡檢環境

    2026/03/07 14:31 記者楊金城／台南報導
    台南後壁區公所今天舉辦登革熱防疫誓師暨巡檢健走活動，超過250人參加。（公所提供）

    台南後壁區公所今天舉辦登革熱防疫誓師暨巡檢健走活動，超過250人參加。（公所提供）

    附照，TN-260307-86206-010~011

    為加強登革熱防疫，台南後壁區公所今天（7日）在後壁烏樹林休閒園區舉辦登革熱防疫誓師暨巡檢健走活動，召集14里防疫志工、環保義工、清潔隊、衛生所超過250人，共同宣誓防疫決心，並在園區邊巡檢、邊健走，確保環境清潔。

    後壁區李至彬表示，開春後，天氣逐漸暖和，登革熱防治在事前就要做好，舉辦防疫誓師儀式在號召區民積極參與防疫工作，協助消滅病媒蚊的孳生源，並加強自我防護意識。

    防疫誓師後，展開健走，也不忘防治工作，大家在烏樹林休閒園區一邊健走、一邊巡檢環境，清理園區周圍垃圾，尤其是巡檢可能成為孳生源的積水容器、水溝、樹穴、盆栽列為防治重點，防疫人員並指導健走民眾如何孳清、找防疫漏洞。

    副市長姜淋煌肯定後壁公所鼓勵志工積極投入防疫行動，加入健走也讓防疫工作變得多元有趣。李至彬強調，防疫工作需要每位居民共同參與，從自己做起，才能有效防止登革熱疫情發生。感謝里長及志義工的支持，展現後壁區各里團結一心、共同防疫的強大力量。

    登革熱防治志工在後壁烏樹林休閒園區一邊健走、一邊巡檢環境檢查樹穴、盆栽等防治重點。（後壁公所提供）

    登革熱防治志工在後壁烏樹林休閒園區一邊健走、一邊巡檢環境檢查樹穴、盆栽等防治重點。（後壁公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播