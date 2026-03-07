登革熱防疫變得有趣 台南後壁區邊健走、邊巡檢環境

台南後壁區公所今天舉辦登革熱防疫誓師暨巡檢健走活動，超過250人參加。（公所提供）

為加強登革熱防疫，台南後壁區公所今天（7日）在後壁烏樹林休閒園區舉辦登革熱防疫誓師暨巡檢健走活動，召集14里防疫志工、環保義工、清潔隊、衛生所超過250人，共同宣誓防疫決心，並在園區邊巡檢、邊健走，確保環境清潔。

後壁區李至彬表示，開春後，天氣逐漸暖和，登革熱防治在事前就要做好，舉辦防疫誓師儀式在號召區民積極參與防疫工作，協助消滅病媒蚊的孳生源，並加強自我防護意識。

防疫誓師後，展開健走，也不忘防治工作，大家在烏樹林休閒園區一邊健走、一邊巡檢環境，清理園區周圍垃圾，尤其是巡檢可能成為孳生源的積水容器、水溝、樹穴、盆栽列為防治重點，防疫人員並指導健走民眾如何孳清、找防疫漏洞。

副市長姜淋煌肯定後壁公所鼓勵志工積極投入防疫行動，加入健走也讓防疫工作變得多元有趣。李至彬強調，防疫工作需要每位居民共同參與，從自己做起，才能有效防止登革熱疫情發生。感謝里長及志義工的支持，展現後壁區各里團結一心、共同防疫的強大力量。

登革熱防治志工在後壁烏樹林休閒園區一邊健走、一邊巡檢環境檢查樹穴、盆栽等防治重點。（後壁公所提供）

