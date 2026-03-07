台中市政大樓搬遷16年 氣象署地震資訊仍標設舊州廳

中央氣象署地震資料仍標註台中市府舊州廳。（氣象署提供）

昨（6）日晚間23時14分台中市西屯區發生芮氏規模4.5地震，中央氣象署發布資訊指出，震央位於台中市西屯區，距離台中市政府西北西方4.4公里，被眼尖網友發現參照點仍沿用舊市府「台中州廳」位置，中央氣象署今日指出，因台中市地震觀測點設於台中公園鄰近舊市府，至於網友建議，會研議參考。

網友指出，套量經緯度後，發現昨晚震央位於西屯區 「市政北一路、惠來路口」，實際距離是距離中市府西南西方約700公尺，但中央氣象署資訊卻是「距離台中市政府西北西方4.4公里」，仍是以「台中州廳」為標註點，台中市政府廳舍搬遷至西屯區新市政大樓已16年了，氣象署竟然沒改位置。

台中市府消防局昨晚指出，地震震央位於台中市西屯區，發生芮氏規模4.5，地震深度27.0公里地震。台中市3級，台中市局指揮中心及各大隊未接獲相關災情通報，針對地震震央標示市府位置引起議論，未免困擾，台中市府消防局之後如有地震，將不會標註台中市府的位置距離。

台中市府舊州廳。（資料照：記者廖耀東攝）

台中市府新市政大樓位於西屯區。（記者張軒哲攝）

