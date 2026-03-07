帛琉帆船二度訪台抵高雄港 台灣原住民號角迎接

無私分享號（右）航進高雄港，台灣原住民吹號角（左）迎賓。（記者洪定宏攝）

去年5月首航台灣、在蘭嶼及台東交流的帛琉傳統帆船「無私分享號」（Alingano Maisu），今年再度來台，3月1日停靠屏東大鵬灣度過6晚，今天上午在台灣多艘帆船伴隨下，航進高雄港。

海委會表示，「無私分享號」以傳統方式航行，全程不使用現代航行儀器，僅透過觀測星象、天文、洋流及海洋生態現象導航，且主要依靠風帆，不以引擎動力方式前進。

今年航程於2月15日從帛琉出發，首站到台灣，後續將前往日本沖繩、關島、塞班島、薩塔瓦爾島、雅浦島，然後返回帛琉，全程約6200海浬、4至6個月。14名成員的國籍包括帛琉、密克羅尼西亞聯邦、美國及台灣，台灣船員為台東獵人學校基金會理事長亞榮隆．撒可努（Sakinu，漢名戴志強）及杜詩豪Cudjuy。

無私分享號今天上午從大鵬灣出發，在台灣帆船引導下，先在高雄外海與其他帆船會合，大約11點航進高雄港，停靠愛河灣遊艇碼頭，與航海社群、原住民族團體及學術單位交流，後續前往台東及花蓮，預計3月30日離開台灣。

去年4月20日，無私分享號從帛琉啟航，依南島民族在南太平洋遷徙航路，靠著星象、洋流與傳統航海知識，於去年5月8日首度訪台，先抵達蘭嶼交流2天，5月10日再到台東杉原灣，在縣府大禮堂辦理航海分享會，並到台東多個原住民部落交流。

無私分享號（下）停靠高雄港愛河灣遊艇碼頭，熱情民眾迎賓。（臉書粉專「船舶物語」提供）

台灣多艘帆船伴航無私分享號（中）。（臉書粉專「船舶物語」提供）

無私分享號（右）航進高雄港，與旗后山（左）及高雄燈塔（左上）相互輝映。（記者洪定宏攝）

