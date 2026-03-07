國道7號、1號等多項大工程動工 國道基金創七年來最大缺口

國道7號工程路線圖。（高速公路局提供）

國道7號、國1甲及國1楊梅至頭份拓寬等三項重大工程陸續啟動，所需經費極為龐大。立法院預算中心最新評估報告顯示，到今年底營運資金會短缺266.94億元，是7年來流動資金缺口最高時候。

近五年國道基金收支從344.16億元增加到去年的370.43億元，來源是高速公路通行費收入、服務區租金等營運收入，但國道基金資本支出也從143.53億元暴增到去年的337億元，主因是工程越來越多。

根據交通部高速公路局統計，目前光就國道三大工程包括國道7號、國1甲及國1楊梅至頭份拓寬的經費支出，從2027年到2033年期間，預定支出就已高達3499.48億元，還未包括其它工程支出。國道7號高雄路段計畫1501.69億元、國道1號楊梅至頭份拓寬工程1314.15億元、國道1號甲線計畫683.64億元。

立法院預算中心評估報告顯示，國道基金自2019年底起就出現流動性不足狀況，今年底營運資金短缺更多，國道基金在今年過後年度經費需求高達4265.53億元，國道基金預計需分別用營運資金690.9億元、國庫撥款700.93億元，以及外借資金2873.7億元支應，舉債籌資比率達67.37%。

立法院預算中心警告，為確保重大建設順利推動，國道基金應審慎籌劃債務管理及資金調度，建立長期財務規劃與債務上限警示機制，避免未來自償財源不足時，將造成政府財政重大負擔。

高速公路局對於資金需求，已初步規劃發行乙類公債或銀行借款因應。高公局長陳文瑞說，今年和明年國道基金仍有盈餘，但是明年起到2033年因應重大國道建設計畫，會支出超過4千億元，高公局已經提報新的財務計畫，國道基金自償率為78%，盼爭取行政院支持剩餘22%的經費。

