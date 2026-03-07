為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    經典賽打爆捷克 彰化和美小鎮的台韓應援加碼300份雞排

    2026/03/07 13:55 記者劉曉欣／彰化報導
    今年經典賽是彰化縣和美鎮首次轉播球賽，台灣隊打敗捷克，現場全場歡聲雷動。（民眾提供）

    今年經典賽是彰化縣和美鎮首次轉播球賽，台灣隊打敗捷克，現場全場歡聲雷動。（民眾提供）

    太爽了！2026年世界棒球經典賽（WBC）今天（7日）台灣打爆捷克，和美鎮今年首度現場轉播球賽，由於明天是關鍵的台韓之役，和美鎮長林庚壬宣布，今天贏捷克，明天（8日）轉播將加碼300份雞排！

    和美鎮公所指出，以前和美鎮從來不曾現場轉播球賽，今年的經典賽是第一次，利用和美鎮公所戶外廣場來轉播，果然老天作美，天氣放晴，也讓民眾願意走出家門，到鎮公所一起為台灣隊加油！

    昨天晚上台灣對上日本以13比0落敗，現場氣氛一度低落，但今天中午的台捷之戰，仍有許多人到場為台灣加油，看到台灣隊取得領先，全場也都嗨到爆，洋溢著歡樂氣氛。

    和美鎮長林庚壬表示，明天3月8日上午11點是台灣隊在這次經典賽預賽最關鍵的台韓之役，除了發放限量應援帽以外，也將加碼發放300份雞排，希望更多人一起來為台灣隊應援，讓台灣隊打出好成績。

    不少和美人都說，這次和美鎮首次轉播球賽，希望以後也能夠比照辦理，因為一起看球賽的感覺太好了，尤其對於帶動運動風氣大有幫助，讓和美能成為體育小鎮。

    今天、明天到彰化縣和美鎮公所參加經典賽應援，都會發放限量應援帽。（民眾提供）

    今天、明天到彰化縣和美鎮公所參加經典賽應援，都會發放限量應援帽。（民眾提供）

