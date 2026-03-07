為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣唯一草本竹！ 消失50年囊稃竹在知本復育植樹

    2026/03/07 13:51 記者黃明堂／台東報導
    林業及自然保育署台東分署今天共栽植囊稃竹80株。（記者黃明堂翻攝）

    林業及自然保育署台東分署今天共栽植囊稃竹80株。（記者黃明堂翻攝）

    林業及自然保育署台東分署今天在知本國家森林遊樂區辦理原生植物栽植復育活動，邀請「孩子的書屋」、建和部落文健站、溫泉社區巡守隊及在地居民近70人一同親手植樹，共栽植囊稃竹80株及鯽魚膽、十大功勞共100株，並發放囊稃竹、牧野氏山芙蓉、台灣香檬、黃荊、三星果藤、月橘、毛苦蔘及兔腳蕨共800株樹苗，讓參與的孩子們與居民將綠意帶回社區。

    囊稃竹是台灣唯一已知的草本性竹類，其族群稀少、分布侷限，生長於林下環境且不易被發現。這物種於1958年由台大教授許建昌博士在台東知本溫泉附近首度發現，後因棲地開發曾消失蹤影長達50年，直到2007年才在屏東恆春半島重現極少量族群。近年林業保育署與林業試驗所成功人工培育，並於知本國家森林遊樂區內尋獲適合其生長的林下棲地，透過這次植樹贈苗活動，使其族群逐步在知本地區恢復。

    台東分署表示，知本國家森林遊樂區不僅提供民眾親近自然的遊憩空間，也是推動木育的重要場域。未來將持續結合在地社區與團體力量，推廣原生植物栽植與永續理念，打造人與自然共好的森林環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播