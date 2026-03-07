台灣唯一草本竹！ 消失50年囊稃竹在知本復育植樹

林業及自然保育署台東分署今天共栽植囊稃竹80株。（記者黃明堂翻攝）

林業及自然保育署台東分署今天在知本國家森林遊樂區辦理原生植物栽植復育活動，邀請「孩子的書屋」、建和部落文健站、溫泉社區巡守隊及在地居民近70人一同親手植樹，共栽植囊稃竹80株及鯽魚膽、十大功勞共100株，並發放囊稃竹、牧野氏山芙蓉、台灣香檬、黃荊、三星果藤、月橘、毛苦蔘及兔腳蕨共800株樹苗，讓參與的孩子們與居民將綠意帶回社區。

囊稃竹是台灣唯一已知的草本性竹類，其族群稀少、分布侷限，生長於林下環境且不易被發現。這物種於1958年由台大教授許建昌博士在台東知本溫泉附近首度發現，後因棲地開發曾消失蹤影長達50年，直到2007年才在屏東恆春半島重現極少量族群。近年林業保育署與林業試驗所成功人工培育，並於知本國家森林遊樂區內尋獲適合其生長的林下棲地，透過這次植樹贈苗活動，使其族群逐步在知本地區恢復。

台東分署表示，知本國家森林遊樂區不僅提供民眾親近自然的遊憩空間，也是推動木育的重要場域。未來將持續結合在地社區與團體力量，推廣原生植物栽植與永續理念，打造人與自然共好的森林環境。

