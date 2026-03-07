嘉義大林陳井寮黃花風鈴木季開幕 在地鴨肉料理供遊客品嚐

大林陳井寮黃花風鈴木季開幕，黃色小鴨十分吸睛。（大林鎮公所提供）

嘉義縣大林鎮西結里陳井寮堤防，每年黃花風鈴木綿延數公里，是熱門賞花景點，大林鎮公所今舉行「2026陳井寮黃花風鈴木季」開幕活動，西結社區準備鴨肉貢丸湯、烤鴨等料理，熱情招待到訪遊客，還贈送明信片、「黃花風鈴木優惠券」等好禮，歡迎全國遊客到大林賞花、逛觀光工廠，暢遊大林。

今上午開幕典禮由大林鎮立幼兒園、西結社區舞蹈班、大林舞蹈運動文化協會等團體與花共舞、花樹下表演，揭開序幕。在地的西結社區，準備「鴨肉料理」鴨肉貢丸湯、烤鴨讓遊客品嚐，大家一邊賞花拍照打卡，一邊品嚐風味美食，了解在地產業特色。

請繼續往下閱讀...

大林鎮長許有疆表示，陳井寮黃花風鈴木花季不只是大林每年春天最美的期待，更是攝影愛好者每年必訪的黃金廊道；每年此時，在地鄉親每天巡訪陳井寮堤防，透過臉書更新開花現況，讓外縣市遊客參考。

為迎接遊客的到來，大林鎮公所日前與西結社區將陳井寮周邊環境整理乾淨，並持續優化改善堤防周邊硬體設施，包括西結滯洪池種落羽松、流動廁所等，營造民眾能便捷、友善的賞花環境。

許有疆說，今年活動加碼發放限量「黃花風鈴木優惠券」，遊客憑券可到大埔美園區各觀光工廠享有專屬獨家優惠，迎接黃花風鈴木季，「大林準備好了！」歡迎遊客來大林一日遊。

大林鎮公所表示，去年底到義和花海節做客的黃色小鴨已回到西結社區，一起推廣在地產業文化，西結社區還規劃滾稻草、撸鴨、餵鴨、鹹鴨蛋DIY等農村體驗活動，現場贈送大林美景明信片等紀念品。

大林西結社區迎接黃花風鈴木季，規劃農村體驗活動。（大林鎮公所提供）

大林黃花風鈴木季開幕活動結合在地民俗、特色產業。（大林鎮公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法