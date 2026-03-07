台北杜鵑花季登場！「拾花號 」秀花藝 市集、音樂派對等你玩

大安森林公園化身停泊於城市心臟的綠色方舟，並打造大型主題花藝裝置「拾花號 A’rk」杜鵑花屋，活動整合藝術裝置、生態導覽、音樂派對、親子互動、市集活動與攝影比賽等豐富內容。（記者孫唯容攝）

本場有攝影台北杜鵑花季即起至31日在大安森林公園盛大登場，今年適逢杜鵑花季十週年，以「拾起十年春光．綻放台北之花」為主軸，大安森林公園化身停泊於城市心臟的綠色方舟，並打造大型主題花藝裝置「拾花號 A’rk」杜鵑花屋，活動整合藝術裝置、生態導覽、音樂派對、親子互動、市集與攝影比賽等豐富內容。花季限定的「安森音樂派對」每週六於兒童小舞台登場，邀請非洲鼓舞、拉丁爵士、民謠吉他等跨文化音樂演出，讓市民在花海與旋律中放慢腳步，享受春日限定的綠意派對。

公園處藍舒凢處長指出，今年特別邀請榮獲 BERLIN DESIGN AWARDS 銀獎的王宏亨藝術家，以及隈研吾設計比賽最優秀獎得主王品淮藝術家共同創作大型方舟藝術裝置「拾花號 A’rk」，作品融合自然木構、花卉展示與在地花農共創成果，方舟內可欣賞到超過8大品系的杜鵑，還有桃園區農業改良場合作借展的「桃園1號」紅玫瑰杜鵑、「桃園2號」火炬杜鵑，以及自新北市金山產銷班借展的原生種杜鵑烏來杜鵑、自行雜交栽培品種杜鵑，使「拾花號」成為園區最具代表性的賞花與拍照亮點。

請繼續往下閱讀...

公園處表示，大安森林公園之友基金會長期認養的「杜鵑花心心」展區也沿著步道以玫瑰花瓣形式排列種植376株平戶杜鵑，將陸續綻放迎接民眾。並配合台北杜鵑花季在周邊種植多色繡球花，除往年可觀賞到的粉紫色系「弗倫緹娜」、藍紫色系「藍繡」等5種品系外，今年更新增純白色「Ice Boy」與粉色系「Cold Rose」，共7種品系、2,000盆洋繡球，每日上午9點到中午12點則有導覽志工進行繡球花解說。而園區內七星環境綠化基金會營造的「七彩星苑」花海庭園，都是不可錯過的景點。

台北杜鵑花季十週年啟航活動7日在大安森林公園登場，園區內以杜鵑及繡球等多樣春季花卉妝點園景，吸引不少民眾前往觀賞。（記者叢昌瑾攝）

台北市長蔣萬安7日出席2026台北杜鵑花季十週年啟航活動。（記者叢昌瑾攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法