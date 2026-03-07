林園洋蔥節各族群秀創意料理 陳其邁下田「ㄎㄠ蔥頭」

林園洋蔥節打造「國際洋蔥創意料理區」。（市府提供）

正值洋蔥產季，「2026林園洋蔥節」今（7）日上午在林園夜市熱鬧登場，市長陳其邁與多位立委為活動揭幕，親自製作涼拌洋蔥，盛讚林園洋蔥美味世界第一；他並率眾人下田共同體驗「ㄎㄠ蔥頭」的農事樂趣，邀請民眾把握產季，多多支持林園洋蔥，以實際行動支持農民。

高雄林園是台灣最早種植洋蔥的地區之一，歷經南台灣陽光與海風鹽分的洗禮，孕育出肉質厚實、鮮嫩多汁且清爽回甘的優質洋蔥。主辦單位林園區公所表示，今年「林園洋蔥節」邀請來自越南、泰國、印尼、日本等國家新住民、本土客家及原住民族群代表，打造「國際洋蔥創意料理區」，共同以洋蔥為主題發揮創意，推出限量免費洋蔥料理供民眾試吃。

今天包括市長陳其邁、立委賴瑞隆、林岱樺、柯志恩、許智傑及多位議員、地方里長等出席活動。陳其邁表示，每年洋蔥產季市府都會密切關注產銷情形，今年也透過與農會及企業合作，協助穩定洋蔥價格與市場供應，讓農民安心生產，也讓消費者都能品嚐到高雄優質農產。

陳其邁也分享洋蔥料理的小秘訣，指出許多料理只要加入洋蔥就能提升風味，不管是自煮或外食汕頭火鍋、牛肉鍋，自己一定會加兩顆洋蔥，湯頭就會變得非常鮮甜，味道更升級，既營養又健康。

林園位於高雄最南端，陳其邁強調市府多年來持續推動各項基礎建設，包括中芸漁港改建、汕尾漁港清淤及管線整理，完善沿海地區排水等環境設施，改善淹水問題，提升整體生活品質。

活動也結合「一日農夫」體驗活動，開放民眾進入蔥田，親身感受「ㄎㄠ蔥頭」的樂趣，並規劃農特產市集、舞台表演及寓教於樂的手作DIY體驗活動，讓親子共同參與，深入認識洋蔥的多元應用與生活價值，歡迎民眾7日、8日齊聚林園，一起ㄎㄠ蔥頭、逛市集、看表演。

陳其邁（中）率眾民代下田共同體驗「ㄎㄠ蔥頭」樂趣。（市府提供）

「2026林園洋蔥節」熱鬧開幕。（市府提供）

