驚蟄後防蚊關鍵期！南市4月起查獲孳生源 最高罰1萬5

南市防疫志工教育訓練，持續加強社區動員孳清、複查和環境巡檢。（南市衛生局提供）

今年時序進入「驚蟄」，近期降雨增加、天氣忽冷忽熱，也讓病媒蚊活動逐漸活躍。南市衛生局提醒，社區環境若有積水容器未清理，容易成為登革熱病媒蚊孳生溫床。自4月1日起若查獲孳生源，將依《傳染病防治法》直接開罰3000元至1萬5000元，且沒有改善期。

衛生局指出，預防登革熱最根本的方法就是徹底清除孳生源，尤其降雨後7天被視為「雨後黃金週」，若未及時清除積水容器，很容易孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），增加疫情風險。

依衛生福利部疾病管制署統計，截至3月5日止，今年全國已累計22例境外移入登革熱病例。南市目前仍維持本土病例零確診，僅有1例境外移入個案。南市衛生局長李翠鳳提醒，市府將持續加強社區巡檢與宣導，從源頭阻斷疫情，4月起加強稽查孳生源違規將直接開罰。

南市登革熱防治中心統計，今年第1至第9週誘卵桶監測共清除3萬7292粒病媒蚊卵粒，第9週高風險里包括仁德區二行里、東區東智里及東區大智里，已加強社區動員清除孳生源及環境巡檢。

衛生局說明，登革熱主要病媒蚊為埃及斑蚊與白線斑蚊，其幼蟲喜歡生長在乾淨積水中，只要約0.5公分水深就可能孵化。像樹洞、椰子殼、竹筒，或飲料罐、紙杯、水桶、臉盆等容器，只要積水都有機會成為孳生源。

衛生局提醒，常見陽性容器以桶、缸、甕、盆最多，其次為帆布與大型塑膠袋。若容器未清理，下雨後約1週就可能孳生大量病媒蚊。民眾平時應落實「巡、倒、清、刷」，定期巡查環境、倒掉積水、清理並刷洗容器，才能有效降低登革熱風險。

