賴清德出席客家山歌比賽開幕式 向97歲「山歌王」許學傳致意

總統賴清德親自向高齡97歲的「山歌王」許學傳致意。（記者黃美珠攝）

總統賴清德今天上午到新竹縣竹東客家戲曲公園，出席第59屆「竹東天穿日臺灣客家山歌比賽」開幕式，他說這個活動能夠傳唱舉辦一甲子，要經過禁止方言的年代，要頂得住很多的壓力，才能走到今天客家是國家語言的時代，這是大家共同努力的結果，他很榮幸成為第一個參加這個活動的總統，代表國家來感謝大家，讓客家文化可以如此豐富、傳承長久以及有代表性，並親自向高齡97歲的「山歌王」許學傳致意。

全國客家山歌比賽從今天起到下週二、10日為止，共11個組、1000多人參加，年紀最小的僅4歲，年紀最大的則是94歲。早上10點半開幕式前，先是熱鬧的踩街遊行秀，接著就由總統賴清德等以5聲鼓聲敲響賽程，寓意「五穀豐登」分送祝福，替賽事拉開序幕。

賴清德說，客家山歌是客家鄉親生活的智慧、情感的結晶，過去閒暇時、田野工作間、還是廟會各種活動，都可聽到客家鄉親自然的傳唱，他今天能站在竹東戲曲公園的登科台上，作為全國第一個來到竹東參加客家山歌大賽的總統，他覺得很光彩。

他表示，這個活動有3個很特別的地方，首先就是由鄉鎮公所主辦全國性賽事，其次是活動歷史悠久已有60年，這在全國性、中央辦的活動上也不多見。所以當竹東鎮長郭遠彰當場跟他爭取「多補助點」，他就允了。

第3個特點這個活動是全國性的，且非常有代表性，在台灣任何一個人要自稱是台灣山歌大王，如果不是在竹東鎮舉辦的這場比賽中拿到第一名的，是沒有資格這樣自稱的，因為在這裡要得到冠軍真的非常不容易。

總統賴清德今天執鼓棒，敲響今年的竹東天穿日台灣客家山歌比賽，成為60年來首位出席客家山歌比賽的元首。（記者黃美珠攝）

總統賴清德說，竹東全台客家山歌比賽，以竹東鎮主辦全國具代表性的大賽，傳唱60載，非常不容易。（記者黃美珠攝）

全台客家山歌比賽開幕式前的踩街秀。（記者黃美珠攝）

