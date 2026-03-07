附影音，直擊台南站前圓環新動線首日 車流匯集一度塞、旅客找站牌像走迷宮

新動線實施後，汽機車無法直行通過站前路段，現場義交指揮轉彎。（記者洪瑞琴攝）

配合南鐵地下化，台南站前圓環廣場改善工程推進，昨晚全面封閉圓環進行施工，今天（7日）完成初期作業，並切換為U型雙向行車動線，也是新動線上路的第1天。

實際觀察發現，新動線實施後，汽機車無法再直行通過站前路段，僅開放接送乘客車輛短暫進出上下車。行駛U型環道的車流與駛離站前的車輛，在路口匯流後須停等紅燈，現場一度出現短暫車流回堵情形，但因有交通指揮人員協助引導，整體行車仍大致順暢。

請繼續往下閱讀...

現場由義交協助指揮，行車秩序大致良好。不過仍有部分民眾對新動線不熟悉，不時停車詢問路線，也有外地旅客一下火車後，一時找不到公車站牌位置，形容站前動線「像走迷宮」。現場指揮人員表示，今天整體狀況還算平穩，尚未接到民眾抱怨，但施工期間難免會有人不清楚新動線，「真正的考驗可能要等到下週上班日車潮出現時」。

台南火車站前是重要交通節點，每日車流與人流相當密集。此次站前廣場改造除優化整體景觀外，也同步檢討圓環交通動線，希望透過重新規劃車流方向、重鋪路面及重新劃設標線，改善過去車流交織、通行效率不佳的情形，讓站前交通更順暢，同時兼顧行人通行安全。

南市交通局指出，圓環調整為U型雙向動線後，車輛行經站前區域須依新的行車路線通行。由於動線與過去不同，初期可能需要一段時間讓駕駛人適應，呼籲用路人行經該路段時減速慢行，並留意交通標誌、標線及現場交管人員指揮。

用路人說，過去站前圓環車流複雜，尤其上下班與假日尖峰時段，車輛交織情形明顯，如果重新規劃動線能改善壅塞，整體通行效率有望提升。不過也有民眾認為，新動線剛上路仍需要時間適應，建議市府加強指標與導引措施，讓駕駛人與旅客更容易辨識動線。

台南站前圓環首日切換為U型雙向行車動線。（記者洪瑞琴攝）

原圓環側南、北公車站牌移新臨時站位指示牌。（記者洪瑞琴攝）

台南站前圓環新動線上路，交通初現短暫回堵。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法