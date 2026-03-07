分析經典賽台日之戰啟示 李忠憲：沒有夢想社會難進步

學者李忠憲。（資料照）

經典賽台灣隊連續對澳洲、日本隊吞敗，對此學者李忠憲表示，比賽結束之後，許多人講風涼話，如果所有人都只願意選擇最安全的道路，沒有夢想，那這個社會其實很難真正進步，今天看到的0:13，也許不只是棒球的比分。成功代表什麼？失敗又代表什麼？一個成熟的社會，不只是培養成功者，也要能夠容納失敗者。

李忠憲在臉書PO文表示，台灣對日本的比賽以0:13提前七局結束。這樣的比分其實並不令人意外。兩國、兩隊在棒球的整體實力，本來就存在相當大的差距，光球員的薪水就相差好幾十倍，比賽結束之後，許多人講風涼話，我們到底如何看待「職業運動」？台灣並不是沒有強大的「職業聯賽」。台灣最大的職業競技，其實叫做聯考。

請繼續往下閱讀...

李忠憲指出，幾乎所有的家長和孩子，都把大量的時間與資源投入在這場競賽裡。從明星高中到頂尖大學，每一次升學，就像一場全國矚目的選秀，只有少數家庭，可以接受孩子花一些時間在音樂、美術或運動上。即使如此，多半也只是希望這些能力能成為升學的「外掛」，而不是人生的主線，但如果一個孩子很認真地對父母說：「不惜代價，我想當職業棒球選手。」在台灣，大概沒有幾個父母會真正感到高興，更不用說願意全力支持這個夢想。為什麼會這樣？如果孩子說：「我要考第一志願。」父母通常會笑得合不攏嘴。但如果孩子說：我要當職業棒球選手。多半只會看到父母愁眉苦臉，原因很簡單：風險太高。

李忠憲續指，考第一志願，如果最後只考到第十志願，我們仍然覺得可以接受，但職業運動不是這樣，職棒、日本職棒，甚至美國大聯盟在很多人看來，這幾乎是不可能的事情，他曾在德國生活過，德國是世界盃足球強國，許多小孩從小的夢想，就是成為德甲職業足球員，優秀的孩子在13、14歲就會進入青年隊。他們每天長時間訓練，足球、體能、重量訓練加起來，往往超過10個小時，到了20歲左右，才有機會進入職業球隊，但現實是殘酷的超過80%的青年國家隊球員，最後都進不了職業聯賽。

李忠憲分析，每年都有幾十個從幾千、幾萬人中選出的天才少年，必須接受夢想終止的命運。然而，德國社會並不因此否定他們的人生，沒有進入職業隊的年輕人，可以接受職業教育，開始第二人生。很多人之後依然有穩定而不錯的職業生涯，夢想沒有實現，但人生並沒有因此毀掉。「反過來看台灣，我們的父母其實很少把『自我實現』當成一件重要的事情。」

李忠憲說，很多人的人生只是隨波逐流，也因此不敢讓孩子真正做夢，志向越大，需要付出的努力越多，對成功的渴望越強，失敗時的衝擊也越大，但如果志向本來就不大，人生往往也只是平平無奇，其實沒有人能給你答案，如果一個社會不願意提供年輕人作夢的空間，也沒有健康面對失敗的哲學，那麼我們就只能一代一代地走最安全的路，成為體制裡穩定的螺絲。

李忠憲直言，人生本來就是一場冒險，失敗是正常的事情，重要的是：失敗之後，我們還有沒有路可以走，如果所有人都只願意選擇最安全的道路，沒有夢想，那這個社會其實很難真正進步，而我們今天看到的0:13，也許不只是棒球的比分，它更像是一個問題：在台灣，如果一個孩子說「爸爸，我想當職業棒球選手。」我們的社會準備好了嗎？成功代表什麼？失敗又代表什麼？一個成熟的社會，不只是培養成功者，也要能夠容納失敗者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法