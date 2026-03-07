教育部每年投3000萬推實驗教育 苗栗小校用南瓜創新篇章

苗栗縣龍昇國小推動世界導向課程，讓學生走入田野進行自然觀察。（教育部提供）

教育部積極推動實驗教育創新，每年投入逾3000萬元經費，支持學校依在地特色與學生特質，發展如混齡教學、主題式課程及自由探索等多元創新教學模式，從山城微霧到城市校園，讓實驗教育點燃孩子眼中的光，例如苗栗龍昇國小用一顆南瓜，成為連結地方與全球的起點，為小校轉型寫下新篇章。

教育部國教署組長蔡宜靜舉例說明，面對少子女化帶來的衝擊與焦慮，位於山城的苗栗縣龍昇國小選擇以行動回應轉型困境，學校選擇引進「耶拿教育」（Jena Plan）核心精神，透過混齡教學與自主學習，讓孩子重新成為學習的主體。

龍昇國小表示，每日晨間，學生們拿起與老師共同討論完成的「I Goals」自主規畫表，依循個人節奏中前行；「世界導向課程」則從造橋特產的南瓜出發，串連農田、農會與聯合國永續發展目標（SDGs），將在地生活與全球議題緊密結合，讓孩子在關懷家鄉土地的同時，也逐步培養對世界的關懷與責任，一顆南瓜，成為連結地方與全球的起點，也為小校的轉型寫下溫柔而堅定的篇章。

此外，台北市忠義實小在蒙特梭利「宇宙教育」的引導下，校園中不再有急促的鐘聲，取而代之的是學生自主學習的靜謐時光，學校一方面保留深具特色的「柔道體能」課程，另一方面導入「STEAM 特色課程」，讓學生依興趣進行多元探索；並透過「城南走讀」校本課程，帶領學生走進南機場夜市、萬大線捷運沿線、國宅聚落與台北植物園，將城市化為學習場域，在田野踏查與探究學習中，學生親身感受城南文化的豐富與多樣，也讓實驗教育在打破教室邊界的實踐中，獲得嶄新的在地生命力。

帶孩子動手做實驗，台北市忠義實小激發學生的好奇心。（教育部提供）

