深化兩國教育合作 加拿大高貴林學區官員來台

加拿大高貴林學區官員近日拜會教育部，曾外派加拿大的教育部次長朱俊彰（右二）接待，雙方互動備感親切。（教育部提供）

加拿大高貴林學區（Coquitlam School District）副局長Stephen Whiffin與行銷及招募處處長Douglas Lee近日拜會教育部。曾派駐加拿大的教育部次長朱俊彰表示，我國與高貴林學區長期維持良好互動，目前已推動高中學生交換計畫，為雙方教育交流奠定良好基礎，未來期盼進一步拓展交流面向，促進加拿大教師來台交流的可能性，持續深化雙方教育合作關係。

副局長Stephen Whiffin表示，高貴林學區對於推動教師交流深感興趣，並認為相關交流活動有助吸引具國際教育或跨文化教學經驗的教師參與，而台灣近年積極推動雙語政策並重視文化交流，培養學生語言能力與跨文化理解能力，同樣是加拿大教育的重要目標，顯示台加雙方在教育發展方向上具有高度共通性。

請繼續往下閱讀...

教育部說明，加拿大一向重視原住民族文化與語言的保存與傳承，未來在規劃加拿大教師來台交流活動時，也將納入相關文化認識活動，使來台教師有機會深入了解台灣原住民族文化，促進雙方在教育與文化層面的理解與交流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法