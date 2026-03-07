桃園展演中心桃堡樂園球池碎片傷人 工作人員只說「喔」撿起繼續滑手機

民眾帶小朋友到桃園展演中心一樓桃堡樂園遊玩，結果在球池踩到有圖釘的壓克力碎片。（摘自threads 網頁）

有民眾於3月5日帶小朋友到桃園市桃園展演中心1樓童藝基地桃堡樂園遊玩，結果在球池踩到有圖釘的壓克力碎片，受傷超級痛，反映給工作人員，對方卻只是說聲「喔」，然後把碎片收起來繼續滑手機，該民眾希望改善環境安全，不然令人擔心；業者回應，是前一天整修時，拆除過程中零件不慎掉落，目前已清理完畢，對於造成消費者受傷深表遺憾，也願意負擔消費者因此衍生的醫療費用。

桃堡樂園總經理李振宇表示，3月4日進行整修工程，事後有將現場環境清理乾淨，未料有部分碎片掉到球池裡，才造成民眾到球池玩踩到碎片，事後，已經將球池清空，確認沒有碎片，才將球放回球池。

市府文化局長邱正生說，桃園市藝文設施管理中心（藝設中心）已要求現場人員初步檢查是否還有遺落零件，並會於今日打烊後全面翻查與清潔，並再回報改善照片，同時也要求桃堡樂園加強對員工的訓練。

該民眾昨在threads發文曝光此事，民進黨市議員黃瓊慧獲悉後，即請文化局要求童藝基地委外廠商愛樂弗公司加強管理，藝設中心主任楊宗哲上網回應處理情形，已要求愛樂弗及桃堡樂園檢討相關作為，並加強員工訓練，桃堡樂園昨天打烊後也完成球池的全面清理，藝設中心願意協助向桃堡樂園提出相應補償。

網友留言批評多，如「有些這種的工作人員都只是外面找來的年輕工讀生，根本不會有什麼感覺」、「的確踩到的不是他」、「推給工讀生太容易了，如果管理層平時有落實5S或安全巡檢，壓克力碎片這種危險物品根本不該出現在球池內，這絕對是高層管理失靈的表現」。

