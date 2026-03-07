為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    海洋之子迎接「無私分享號」 高師大連結台帛跨國航海與文化傳承

    2026/03/07 11:23 記者黃良傑／高雄報導
    高師大凌晨破曉出海迎接帛琉「無私分享號」。（高師大提供）

    高師大凌晨破曉出海迎接帛琉「無私分享號」。（高師大提供）

    高雄是一座海洋城市，國立高雄師範大學推動海洋教育與南島文化連結，規劃一場深具教育意義與文化傳承的海上活動，由運動競技與產業學士原住民專班10位學生，在師長帶領下出海，迎接來自帛琉承載太平洋千年傳統航海智慧的帆船「無私分享號」，透過實際航行體驗南島民族與海洋共生的文化精神。

    帛琉「無私分享號」從屏東大鵬灣到高雄愛河灣，戶外冒險教育課程由李基源老師帶領，將室內教室移至海洋，師生於3月6日晚間抵達屏東大鵬灣進行整備，3月7日凌晨，師生搭乘「向海致敬」重型帆船啟航北上。

    「無私分享號」由密克羅尼西亞傳統航海大師之子Sesario Sewralur領航，帶領來自帛琉、美、台等13名船員共同實踐傳統航海智慧，師生趕往海上會合並全程伴航，今（7）日中午11時共同抵達高雄愛河灣亞果遊艇碼頭，實踐「One People, One Ocean」守護海洋精神。

    高師大校長王政彥與運產班主任陳膺成全力支持此活動，鼓勵學生將學習場域延伸至海洋，透過此次整合民間航海力量與學術資源的行動，深化臺灣與太平洋島國的文化紐帶，讓原住民學生以身為「海洋之子」為榮，持續傳承「無私分享」的守護精神。也呼籲南島語族共同守護海洋家園。

    高雄大師生搭船海上迎接帛琉友船，準備駛入高雄港。（高師大提供）

    高雄大師生搭船海上迎接帛琉友船，準備駛入高雄港。（高師大提供）

